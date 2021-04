Policía dice que las imágenes del agente que entrega sus botas y dinero a un migrante venezolano no pertenecen a Ecuador

La Policía de Ecuador analizó los videos difundidos a través de redes sociales en los que se observa a un uniformado que supuestamente ayuda a una pareja de migrantes venezolanos. En las imágenes, el agente entrega sus botas al hombre quien andaba sin uno de sus zapatos.

Este Diario consultó a la institución sobre la veracidad de la grabación. La Policía indicó que no se trata de Ecuador, pese a que en una supuesta conversación que existe entre el gendarme y uno de los migrantes se escucha el nombre del país.



Los agentes ecuatorianos también señalaron que el uniforme no pertenece a ninguna de las unidades policiales del país.



Al mismo tiempo, la entidad confirmó a este Diario que el personal de servicio urbano no utiliza camuflaje, como consta en las grabaciones. La Policía dijo que los patrulleros no tienen cámaras que graban desde el interior del vehículo hacia el exterior.



Dos videos sobre la supuesta ayuda que ofrece el uniformado aparecieron este jueves 8 de abril del 2021 en redes sociales. Ahí, el agente aborda a la pareja de migrantes en un costado de una carretera. Las grabaciones fueron editadas. Se escucha, por ejemplo, una música dramática de fondo y la voz de un locutor que conecta ideas. También hay subtítulos.

#7Abr #Diáspora

Policía ecuatoriano ayuda de forma muy conmovedora a pareja de migrantes venezolanos 🇻🇪 que trataban de cruzar caminando ese país para llegar a #Perú 🇵🇪.#ConLosCaminantespic.twitter.com/8eodjDKCxi@SegoviaBastidas — Reporte Ya (@ReporteYa) April 7, 2021

“Se trataba de una pareja que caminaba tarde por la noche peligrosa. Así que (el policía) decidió bajar y consultar a los jóvenes qué hacían en este lugar”, dice el narrador al inicio del video.



Luego se escucha el supuesto audio del agente hablando con los migrantes. “Buenas noches jóvenes. Ustedes qué hacen a estas horas por aquí”. El locutor interrumpe y dice que los caminantes son venezolanos que habían emigrado con poco presupuesto y que por eso habían caminado de ciudad en ciudad.



Nuevamente se escucha el audio de la conversación y el agente dice. “¿De Caracas? ¿Y hacia dónde se dirigen? Están en Ecuador, ustedes ¿Hacia dónde se dirigen?” A Perú, responde el hombre. Luego el agente regresa al patrullero, toma un bidón de agua y lava uno de los pies del chico. En la narración se indica que él había perdido su calzado al escapar de “un maleante”. El uniformado se retira sus botas y le entrega al chico. Le dice que su familia también fue migrante y que comprende.



Luego, en el resto de las imágenes les dice que los llevará a una bomba de gasolina segura para que cojan un bus y acudan a la frontera. También les entrega dinero supuestamente para que compren los pasajes y los abraza.

Los videos han sido subidos por distintas cuentas en Twitter y ya suman cerca de 52 000 vistas. En los comentarios ha habido agradecimientos por la tarea del uniformado a quien no se le pueden observar las insignias.