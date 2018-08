Los polémicos urinarios ‘expuestos’ que enojan a los residentes de París

LEA TAMBIÉN

Una nueva serie de urinarios “ecológicos” pero completamente expuestos en las calles de París están provocando molestia entre algunos residentes.



Uno de los ‘urinoirs’, de un color rojo vivo instalado en Ile Saint-Louis, no lejos de la catedral de Notre Dame y con vista a barcos de turistas que pasean por el río Sena, ha provocado una particular indignación.

Residentes han escrito a la Alcaldía para exigir su retiro y están planificando elaborar un petitorio. “No hay necesidad de colocar algo tan poco modesto y feo en un lugar con tanta historia”, comentó Paola Pellizzari, la dueña de una tienda de arte veneciano de 68 años.



“Está al lado de la casa señorial más linda de la isla, el Hotel de Lauzun, donde vivió Baudelaire”, agregó, en referencia al poeta francés del siglo XIX. La mujer teme que el urinario, instalado a unos 20 metros de una escuela primaria, “incite al exhibicionismo”.



El diseñador del Uritrottoir -una combinación de las palabras en francés para urinario y para pavimento- dijo que ofrece una “solución ecológica para orinar en público”.



Se trata esencialmente de una caja con una abertura al frente y una jardinera en la parte de arriba, que contiene paja que se transforma en compost para su uso en parques y jardines.



Sin embargo, habitantes de Ile Saint-Louis dijeron que el receptáculo, que no cuenta con caseta de tipo alguno, podría estropear un barrio ultraelegante.



“Es horrible”, dijo el dueño de 50 años de una galería de arte cercana. “Nos han dicho que aceptemos esto, pero es absolutamente inaceptable. Es destruir el legado de la isla. ¿La gente no puede comportarse?”, agregó.



Sin embargo, el alcalde local Ariel Weil insistió en que los dispositivos son necesarios. Las autoridades de París han desplegado cuatro de los urinarios y se tiene considerado un quinto.



"Si no hacemos nada, los hombres simplemente van a orinar en las calles. Si realmente está molestando a la gente, encontraremos otro lugar", explicó.