Un polémico clérigo musulmán fue detenido por romper normas anticovid

La Policía indonesia ha arrestado en Yakarta al polémico clérigo musulmán Rizieq Shihab, acusado de vulnerar los protocolos sanitarios contra la pandemia en una concentración durante un evento religioso en noviembre, días después de su vuelta al país tras tres años en el exilio.

Según informó en la noche del sábado (12 de diciembre del 2020) Argo Yowono, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional Indonesia, el clérigo, que declaró ayer (12 de diciembre del 2020) ante los investigadores durante 14 horas, permanecerá detenido al menos hasta el 31 de diciembre "para que no huya, no altere pruebas y para facilitar el proceso de investigación".



Desde que regresó a Yakarta de su exilio en Arabia Saudí el pasado 10 de noviembre, recibido por miles de personas a su llegada, el clérigo ha sido acusado de romper las normas durante un acto religioso con asistencia masiva y en la boda de su hija.



El arresto se produce unos días después de que la Policía abatiera a tiros a seis de los seguidores de Rizieq que, según la versión policial, se enfrentaron a los agentes y amenazaron con armas de fuego, una katana y otras armas blancas afiladas.



Rizieq, de 55 años, se marchó a Arabia Saudí en abril de 2017 cuando la Policía indonesia estaba investigando mensajes explícitamente sexuales que el clérigo había intercambiado supuestamente con una seguidora en la red social Whatsapp.



Tras su exilio y al no comparecer ante las autoridades, la Policía presentó cargos formales por vulnerar la ley de pornografía, así como por violar la ideología fundacional del Estado indonesio, Pancasila, que promueve la unidad nacional y el respeto interreligioso.



Sin embargo, los cargos fueron retirados a mediados de 2018, lo que ha permitido el regreso del predicador. Defensor de la ley islámica ("sharía") y contrario a la secularización, Rizieq fue encarcelado durante siete meses en 2003 por alentar a sus seguidores del Frente de Defensores del Islam a atacar locales de ocio nocturno en Yakarta.