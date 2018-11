Polémica por terna de la Asamblea para el TCE transitorio

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no está completo pese a que se convocaron a elecciones. Por esta razón, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) resolvió nombrar tres jueces transitorios, mientras se completa la designación de los definitivos.

Para esto se solicitaron ternas de candidatos a la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Función de Transparencia, en un procedimiento parecido al que se hace para la elección de la Corte Constitucional.



La Asamblea Nacional puso en debate los nombres el pasado 8 de noviembre. Se propuso a Ramiro Pacífico Pontón Veloz, María Gabriela Hernández y Eduardo Miguel Armendáriz Villalba. Pero no hubo los votos necesarios.



La lista debía aprobarse con la mayoría más uno de los presentes. Estuvieron 126 asambleístas en esa sesión, es decir, se necesitaban 64. Hubo 57 votos positivos, 34 negativos y 35 abstenciones por lo que no fue aprobada.



Sin embargo, el 13 de noviembre, la Asamblea envió al Cpccs-t un oficio con esos nombres. En ese documento, que lleva la firma de María Belén Rocha, secretaria general de la Asamblea, se indica que esos nombres se consideraron y recibieron 57 votos favorables, no se distingue si se aprobó o no.



Luego, el 21 de noviembre, el Legislativo envió un alcance a esa carta. En ese documento, firmado también por Rocha, se vuelve a remitir los nombres considerados por el Pleno y, en esta ocasión, se adjunta las hojas de vida de cada uno.



Darwin Seraquive, secretario del Cpccs-t, indicó este jueves, 22 de noviembre de 2018, que ya han recibido las ternas de Transparencia y del Legislativo para la designación de los jueces transitorios del TCE y que solo esperan por la del Ejecutivo para cerrar el proceso. Es decir, que los nombres no aprobados por el Pleno de la Asamblea estaban siendo considerados en el proceso.



Sin embargo, la Asamblea aclaró esta tarde que “la Asamblea Nacional remitió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los nombres de los delegados para conformar el Tribunal Contencioso Electoral que fueron puestos a consideración del Pleno, sin embargo la terna propuesta contó únicamente con 57 votos favorables. Por lo tanto, los nombres no pueden ser considerados como los delegados propuestos por la Poder Legislativo”.



Esta no es la primera vez que esto le ocurre a la Asamblea, en lo que va de este período, en cuanto a ternas para selección de autoridades. Cuando el Cpccs-t le requirió los candidatos para el Consejo de la Judicatura, en el Pleno hubo tres intentos hasta que se reunieron los votos necesarios para aprobar a los nominados.