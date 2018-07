Palabras de Jefferson Pérez agitan a redes sociales y colectivos de mujeres

LEA TAMBIÉN

Un video con las declaraciones Jefferson Pérez se viralizó en redes sociales con duras críticas a su mensaje. El clip es un fragmento de una entrevista concedida por el campeón olímpico de Marcha la mañana del jueves 26 de julio del 2018 en un noticiero de televisión, a ocho meses de las elecciones seccionales en Ecuador para nombrar alcaldes, concejales y prefectos.

Al revisar la entrevista completa, el marchista continúa: "Eso es lo que pasa con mi ciudad de Cuenca, de naturaleza es hermosa, qué ciudad encontramos con cuatro ríos, solo me imagino a París con su río Sena que pasa prácticamente por el centro de la ciudad y veo al Tomebamba recorriendo sus aguas nuestro centro histórico".

La organización Mujeres por el Cambio rechazó este viernes, 27 de julio del 2018, la comparación hecha por Pérez. "Las mujeres no somos objetos, las mujeres somos sujetas de derechos y somos ciudadanas", dice.



En un comunicado, el colectivo agrega: "Esos comentarios sexistas del señor Pérez, un marchista que quiere ser alcalde, que se refiere a nosotras como faltas de preparación intelectual, descuidadas que debemos arreglarnos y maquillarnos para volvernos hermosas, le informo que las mujeres somos sujetas de derecho, somos ciudadanas".



Jefferson Pérez es un ingeniero Comercial con estudios de postgrado en Administración de Empresas en la Universidad del Azuay; este 2018 finalizó una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca (España).



Pérez, que fue invitado a la televisora para recordar su hazaña de hace 22 años al conseguir la primera medalla olímpica de oro para Ecuador el 26 de julio de 1996, habló en la entrevista de sus aspiraciones políticas y del desafío que sería llegar a la Alcaldía de la capital azuaya.



En este contexto, señaló que él mira a Cuenca como a una mujer, "bella de naturaleza". Pérez agregó: "De naturaleza geográfica es hermosa nuestra querida ciudad de Cuenca; sin embargo, necesitamos generar un potencial de futuro. Hacia dónde queremos caminar. La transformación de Cuenca no es solamente en obra civil sino cómo va a mejorar la calidad de vida de los cuencanos".



Previo a esto dijo que estaba preparado para las críticas porque en la política hay mayor riesgo de esto. "Es cierto que va a hacer difícil, es cierto que el día de mañana nos van a inventar cosas, van a hablar mal de nosotros, es cierto que van a querer destruir nuestros principios. La política va a generar eso", dijo.



"Seguramente en el futuro, las mismas personas que ayer me visitaron para que les apoye públicamente, mañana van a hablar mal de mí, van a inventar cosas, seguramente van a agredir a mi familia, van a empezar a especular cosas..., porque no tenemos rabo de paja. Pero claro son expertos en destrucción, son expertos en inventar. Nos van a dar fuerte. Pero lo más importante... es que no nos dejemos llevar por las especulaciones", agregó.

Pérez pertenece al movimiento cantonal Renace. El 2 de julio último, la agrupación presentó cerca de 30 000 firmas de apoyo en la Delegación del Consejo Nacional Electoral en la provincia de Azuay, para inscribirse para las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019.



Pérez, que estuvo casi un año fuera del país por su maestría en Salamanca, dejó entrever en un video difundido el 30 de junio del 2018 que una de sus aspiraciones podría ser convertirse en autoridad de su ciudad natal, Cuenca, aunque aún no ha oficializado su candidatura.



La mañana de este 27 de julio, un día después de la entrevista, Pérez escribió en su cuenta de Twitter: "Un adagio popular dice 'si no me conoces no me critiques'".



En redes sociales hubo distintas reacciones a sus declaraciones de la víspera. Mujeres por el Cambio pidió respeto para las mujeres cuencanas y de todo el mundo. "Nos mantendremos vigilantes de que el estado o quien pretenda el servicio público conozca su rol como garante de derechos y no un vulnerador de los mismos".



En Twitter también hubo comentarios. Daniela Gallardo, @dane_gallardo, dijo: "Comparar a las mujeres con la ciudad de Cuenca 'maquillada y hermosa', nos demuestra una vez más que no hemos entendido nada. ¿Cómo te explicamos, Jefferson Pérez, que no necesitamos que 'nos prepares intelectualmente' o nos 'vistas apropiadamente' para superarnos?".

Otras personas defendieron al marchista. "Como mujer no me ofende, es más me recuerda mi propio crecimiento personal más allá de lo físico", dijo María Isabel Plaza (@gugaplaza).

"Su comentario sarcástico, refleja un pobre criterio suyo. El señor Pérez. Es uno de los pocos a quienes se le pueden decir Señor, es una persona con estudios superiores y mucho más preparado que cualquier político corrupto que nos gobierna", dijo Beatriz Alvarado en Twitter @betyalva.

