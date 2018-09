Polémica en el Concejo Metropolitano de Quito por el destino de Fundeporte

LEA TAMBIÉN

El Concejo Metropolitano de Quito resolvió devolver a la Comisión de Propiedad y Espacio Público el expediente sobre el proceso para revertir el comodato del terreno de Fundeporte (Quitumbe) a la ciudad.

Los ediles pidieron que la Procuraduría informe si el Cabildo debería o no hacerse cargo del personal que actualmente trabaja para la Fundación para el Desarrollo Deportivo, que administra el lugar. Además, se resolvió convocar a los directivos de esa organización, para que presenten un informe económico sobre el número de trabajadores y cuánto cuesta dar mantenimiento a canchas, espacios verdes, piscinas, etc.



Finalmente, se dispuso que se estructure una mesa de trabajo para que los concejales y representantes de la Epmmop analicen el proyecto sobre lo que hará la administración en ese predio, si es que se concreta la reversión del comodato que está vigente desde 1979. Fue renovado en el 2000 y vence en el 2025.



Sin embargo, el Cabildo ha recibido pedidos para que recupere el predio y el acceso a sus instalaciones sea gratuito. Actualmente, entrar a Fundeporte tiene un costo 30 centavos y hay valores adicionales para el uso de algunas canchas, piscina y pista.



Una de las principales preocupaciones de los concejales durante el debate sobre este tema fue si el Municipio cuenta o no con suficiente presupuesto para dar mantenimiento a las instalaciones del complejo.



Las autoridades de la Fundación para el Desarrollo Deportivo (Fundeporte) se pronunciaron hoy, 25 de septiembre del 2018, sobre la decisión de la Comisión de Propiedad y Espacio Público de la Alcaldía de iniciar un proceso de revocatoria del comodato del parque sur, ubicado en Chillogallo, el cual funciona desde hace 40 años.

María José Molina es vicepresidenta de esa entidad. Se mostró sorprendida por la notificación que recibieron ayer del Municipio en la que les indicaba que se concluía la reversión del comodato. Con ello -según la entidad- se perjudica a 500 mil usuarios que visitan ese complejo deportivo.

Molina aseguró que a las instalaciones se les ha dado mantenimiento adecuado. Ante eso -enfatizó- el Municipio no indica las causales por las que se puede terminar el comodato.