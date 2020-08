Nueva polémica entre autoridades del Cpccs, ahora por títulos de artes marciales de Christian Cruz

LEA TAMBIÉN

Las acusaciones entre autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no cesan. Sofía Almeida, vicepresidenta del organismo, difundió este viernes, 7 de agosto del 2020, un oficio de la Secretaría del Deporte, en el que se menciona que Christian Cruz, titular del Cpccs, no registra oficialmente logros deportivos en las disciplinas de karate ni de tae kwon do.

En el oficio, suscrito por Eduardo González, subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, se menciona que esa institución hizo las consultas en cuatro federaciones, y en ningún registro consta el nombre de Cruz.



“El Subsecretario de Deporte certifica que (Cruz) no ostenta resultados deportivos internacionales. Pero lean su currículum oficial publicado en la página web del Cpccs”, escribió Almeida.



La consejera María Fernanda Rivadeneira también se hizo eco de la publicación, ya que el Presidente del Consejo asegura en su hoja de vida ser campeón mundial en cinco disciplinas deportivas.



Cruz, en respuesta, se pronunció a través de las redes sociales del Cpccs. “Fue justamente mi necesidad de luchar contra la adversidad, la que me motivó a salir adelante y alcanzar títulos mundiales en artes marciales, en estilos sin contacto, avalados por la Organización Mundial de Artes Marciales (OMAM)”, escribió.

El funcionario adjuntó un certificado de OMAM, en donde se lee que Cruz se alzó con cuatro títulos durante el II Campeonato Mundial de Artes Marciales realizado por esa organización en Guayaquil, entre el 19 y 21 de mayo del 2017. OMAM es una organización que, según su página web, tiene su personería jurídica en Lima, Perú.



En las últimas semanas, Cruz fue señalado por la obtención de su carné, que registra una discapacidad visual y auditiva del 81%. Incluso, cinco consejeros aprobaron una moción para solicitarle la renuncia la Presidencia del Cpccs, pero la medida no ha sido cumplida.



El Presidente interpuso una acción de protección, con pedido de medidas cautelares, en contra de los cinco consejeros que le pidieron dar un paso al costado, pero el recurso fue negado.



El martes, 11 de agosto del 2020, Cruz fue citado por la Fiscalía General del Estado, para que rinda su versión dentro de la investigación por la obtención de su carné. Además, en febrero pasado se ingresó otra denuncia en contra del Presidente del Cpccs, por supuesto uso doloso de documento falso. Ambas causas habrían sido unificadas.