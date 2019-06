Poblados agrícolas aislados por temporales en el centro andino de Ecuador

LEA TAMBIÉN

Los poblados agrícolas de El Triunfo y Vizcaya, en el cantón Patate de la provincia de Tungurahua, en el centro andino de Ecuador, permanecen aislados y en situación precaria por el desbordamiento de ríos y las intensas lluvias que caen en la región, informaron este domingo, 23 de junio del 2019, sus autoridades.

El presidente de la junta parroquial de El Triunfo, Juan Carlos Muñoz, aseguró que su localidad está aislada porque la crecida de los ríos y el fuerte temporal han dañado las vías de acceso, así como las de la vecina Vizcaya.



"No tenemos agua, ni luz, se nos están acabando los alimentos, la situación es dura y no para de llover", añadió Muñoz tras comentar que hay al menos unos 20 deslizamientos de tierra que han bloqueado varios tramos de las vías que brindan acceso a esa zona agrícola.



Solo en El Triunfo hay entre 500 y 600 personas afectadas y se calcula un total de 3 000 en toda la zona, agregó tras remarcar que de momento no se han reportado víctimas, aunque sí cuantiosos daños materiales.



También en la zona de Río Blanco, cerca de la ciudad turística de Baños de Agua Santa, el fuerte temporal causó el desbordamiento del río del mismo nombre y el colapso de varias viviendas de una urbanización, luego que el aumento del caudal socavara una ladera que protegía al asentamiento.

Una fuente del Municipio de Baños explicó que al momento se trabaja con maquinaria en el cauce del río para evitar que la fuerza de la corriente debilite las paredes de la ladera.



Aunque la ciudad no ha sido afectada por los temporales, las autoridades han suspendido ciertas actividades turísticas habituales, como el 'rafting' o la navegación por el río.



Las lluvias en la zona de Río Blanco han causado la desaparición de una persona, mientras los organismos de asistencia atienden a unas cuarenta familias que han tenido que ser evacuadas de la zona donde se registró el colapso de las viviendas.

Así luce el reasentamiento de Juive Grande, en la comunidad de Río Blanco, en Baños de Agua Santa, tras el desplome de viviendas por crecida del río.



El periodo de lluvias que se ha presentado en los últimos días en algunas regiones de Ecuador ha causado estragos entre la población, sobre todo por los corrimientos de tierras que han obstaculizado carreteras.

El tramo vial Papallacta-Baeza, que une Quito y el norte de la Amazonía ecuatoriana, ha permanecido cerrado varios días ante el colapso de un puente, también por la crecida de los ríos.



Además, un sector de la vía Macas-Riobamba, que une a la provincia andina de Chimborazo y la amazónica de Morona Santiago, permanece cerrada por un corrimiento de tierra.



El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé que las lluvias en las estribaciones andinas que colindan con la Amazonía se mantendrán constantes y con una intensidad entre moderada a fuerte.