La población de Italia disminuye en 384 000 personas, la mayor caída en un siglo

La población de Italia disminuyó en 2020 en 384 000 personas, la caída más grande desde 1918 y el equivalente a la desaparición de una ciudad como Florencia, debido a una cifra de fallecimientos (746 146) al nivel de la Segunda Guerra Mundial y a un descenso del 3,8 % en la natalidad respecto a 2019.

La pandemia es el motivo principal de esta bajada, aunque ya antes del coronavirus los nacimientos habían disminuido "año tras año" desde 2008, "con más muertes que nacimientos", según explicó este lunes 29 de marzo del 2021 el presidente del Instituto Nacional de Estadística (Istat), Gian Carlo Blangiardo, en un encuentro digital con la prensa extranjera.



La diferencia entre muertes y nacimientos, conocida en el argot demográfico como saldo, llegó en 2020 a niveles no vistos en 100 años, con un saldo negativo de 384 000 personas: "La población italiana no había disminuido tanto desde el año 1918", precisó Blangiardo.



Pese a que el coronavirus es el principal causante del retroceso demográfico, su impacto en parámetros como la natalidad se podrá "entender y cuantificar" solo cuando se tengan datos de los nacimientos de enero.



El comportamiento de los nacimientos en 2021 es "una de las grandes preguntas" que espera resolver el Istat, cuyo último informe sobre la demografía señala ya un retroceso en los últimos meses de 2020 respecto a 2019: en noviembre nacieron un 8% menos de bebés que en el mismo mes del año anterior, y en diciembre, un 10,4 %.



En 2020 nacieron en total 404 104 niños en Italia, pero la mayoría de ellos "fueron concebidos antes (de la pandemia), así que el efecto del coronavirus en los nacimientos lo veremos en el 2021", explicó Blangiardo, que apuntó a un "efecto de miedo" como causa del descenso de la natalidad en Italia a finales de 2020.



Blangiardo citó la falta de ayudas públicas como uno de los motivos que provocan el descenso de la natalidad cada año desde 2008, así como a la independencia tardía de los jóvenes y a la cada vez mayor presencia de la mujer en el mundo laboral.



De los 404 104 nacimientos en 2020 en Italia, "cerca de 60 000 son niños cuyos padres, los dos, son extranjeros", matizó Bagliardo, que resaltó el papel "importante, pero no suficiente" de la inmigración para invertir la tendencia demográfica.

Por otro lado, con la pandemia, las muertes en 2020 fueron 746 146, un aumento de más de 100 000 en comparación con los promedios registrados entre 2015 y 2019, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.



Según el Ministerio de la Salud, el número de personas que murieron por coronavirus en Italia hasta el final de 2020 fue de 74 000 personas. A día de hoy, esa cifra alcanza ya los 108 350 fallecidos.



Bangliardo auguró "una mortalidad más contenida" para el 2021 e hizo hincapié en el envejecimiento de la población italiana: casi un cuarto de los italianos tiene al menos 65 años.



Además de los datos demográficos, el presidente del Istat también se refirió al empeoramiento de la economía, con 600 000 parados más, sobre todo mujeres y jóvenes, y 330 000 familias bajo el umbral de la pobreza.