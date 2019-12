El Pleno se reunirá el 30 de diciembre por la ley tributaria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los 137 asambleístas que conforman la Asamblea fueron convocados para sesionar mañana, a las 14:00, con el fin de resolver dudas jurídicas sobre el mecanismo de promulgación de la Ley de Simplificación Tributaria.

Se tratará de solucionar un vacío legal con respecto a la votación de una de las 13 objeciones del veto parcial del Presidente Lenín Moreno que tiene que ver con el cobro de impuestos a los dividendos que entregan a los inversionistas en el exterior, explicó Patricio Donoso (CREO), vicepresidente de la Asamblea.



La sesión que trató el veto fue el pasado 17 de diciembre. El Pleno se allanó en 11 puntos, en uno se ratificó (no poner límites al envío de paquetes de migrantes), y en otro se mocionó para que el Legislativo también se ratifique en que el impuesto a los dividendos rija sobre los recursos del 2020 y no sobre los del 2019, como proponía el Presidente. La moción no obtuvo los votos suficientes.



Que no se haya conseguido la ratificación no significa que el Pleno se allanó al veto en esa parte, comentó Donoso y agregó que no existe un marco jurídico que aclaré cómo proceder.



Por ello, la Ley tributaria aún no ha sido publicada en el Registro Oficial. Si no aparece ahí hasta el 31 de diciembre, varias medidas no podrán ser aplicadas desde enero del 2020.