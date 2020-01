Pleno de la Asamblea Nacional decidirá sobre circunscripciones territoriales

LEA TAMBIÉN

El veto del Ejecutivo a las Reformas al Código de la Democracia no aterrizó bien en la Comisión de Justicia de la Asamblea. La objeción más criticada fue la que incluye la eliminación de las circunscripciones territoriales.

Las objeciones del presiente Lenín Moreno al proyecto enviado por el Legislativo en materia electoral, aprobado por la Asamblea el pasado 3 de diciembre, fue tratado en la sesión de este miércoles 8 de enero del 2020, como paso previo a la elaboración del informe que pasará al Pleno.



La mesa legislativa planteó ratificarse en 10 artículos que fueron objetados, allanarse en siete y dejó una objeción para que sea el Pleno el que decida. Así trató los 18 reparos del Presidente al proyecto.



En la comisión hubo consenso al asegurar que la parte de la objeción 11 en la que el Ejecutivo plantea “elimínese el segundo inciso del artículo 150” del Código de la Democracia, no se trató en el proyecto aprobado. Por lo tanto, no debía incluirse en el veto. 11 de 12 asambleístas que integran esa mesa estuvieron presentes.



La decisión de la mesa fue ratificarse en lo propuesto. Esto significa que mantienen el cambio al artículo 160 del Código de la Democracia y se descarta la sugerencia del Ejecutivo sobre eliminar parte del artículo 150 en donde se habla de las circunscripciones.



El legislador de Suma, Héctor Muñoz calificó como un “error grosero de fondo y de forma” la inclusión de ese punto en el veto. Primero señaló que no existe en el artículo 150 un inciso segundo, sino que está compuesto por cuatro numerales. Añadió que la equivocación de fondo es intentar abordar un tema que no fue aprobado en el Pleno.



Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano, llevó el tema más allá. Señaló que este ya es “un modus operandi” del Ejecutivo con el que intenta introducir temas, infringiendo la facultad que le otorga la Constitución como colegislador.



La asambleísta Lourdes Cuesta (ex Creo), los correístas Franklin Samaniego y Rodrigo Collahuazo; además de Elio Peña de Pachakutik, se pronunciaron en igual sentido sobre la imposibilidad de tratar ese tema como parte del proyecto de reformas.



Karla Chávez, vicepresidenta de la Comisión, recordó el pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) en el tema de la despenalización del aborto por violación sobre el límite que tiene el Ejecutivo para realizar los vetos. Señaló que la Ley no permite objeciones sobre temas no aprobados en la Asamblea Nacional.



Samaniego dijo que este tipo de errores por parte del Ejecutivo pueden llevar a la inseguridad jurídica. Recordó lo acontecido con el veto a la Ley de Simplificación Tributaria cuando en la redacción se confundió dos numerales del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno.



La oficialista Ximena Peña, presidenta de la Comisión, intentó matizar el asunto. Aunque coincidió en que la eliminación de las circunscripciones no podía tratarse, dijo que la posición de cuestionar el intento del Ejecutivo de abordar el tema es un reflejo de la situación política actual.



“Cuando en la anterior asamblea se tenía una mayoría de 100 asambleístas se modificaban artículos, incisos parte de numerales. Es decir, cuando hay condiciones políticas la Asamblea ha respondido según esas condiciones”, dijo la asambleísta Peña.



Aún con la decisión de ratificarse, en la mesa existe temor de que en el Pleno no se cuenten con los 91 votos para ratificarse y que la eliminación de las circunscripciones pase como un allanamiento tácito.



En la comisión, Muñoz anunció que impulsará una enmienda constitucional para reformar el artículo 138 de la Constitución en donde se establece la facultad del Ejecutivo para objetar un proyecto de Ley. Dijo que el actual es hiperpresidencialista. “En el caso de que no existan los votos para ratificarse, la Ley le da más peso al criterio del Ejecutivo con el allanamiento tácito”.



Otro error fue detectado por la Comisión. En la objeción, en la que se habla de los requisitos para ser candidatos, Peña señaló que de la manera en la que se establece se podría entender que con la objeción se eliminaría todo el artículo 95 de Código de la Democracia y no solo el numeral dos como plantea el proyecto enviado por el Legislativo. Este punto aún está pendiente.



Peña manifestó que, con el tratamiento del veto en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el siguiente paso es elaborar el informe que se discutirá en el Pleno. La mesa legislativa espera hacer esto hasta el próximo miércoles. Para ratificarse, la Asamblea requiere de 91 votos en el hemiciclo. Mientras que para allanarse necesita de 70 voluntades.



El trámite de la reforma electoral en el pleno de la asamblea



24 de octubre del 2017

El Pleno inició el primer debate de las reformas al Código de la Democracia luego de que la mesa de Justicia, entonces liderada por Marcela Aguiñaga, aprobara el informe.



4 de enero del 2018

La Asamblea arrancó el segundo debate, pero la plenaria se suspendió. No entraron en vigencia cambios para la consulta popular del 2018 ni para las seccionales del 2019.



3 de diciembre del 2019

El Legislativo aprobó las reformas al Código de la Democracia, acogiendo el informe presentado por Ximena Peña (AP), titular de la Comisión de Justicia del Parlamento.



3 de enero del 2020

El presidente de la República, Lenín Moreno, remitió el veto parcial a la Ley electoral. El Jefe de Estado hizo 18 objeciones al documento aprobado por los legisladores.