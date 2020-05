Ley de Finanzas Públicas no logra votos para aprobación ni para archivo en la Asamblea; la sesión continuará este sábado 16 de mayo 

LEA TAMBIÉN

Tras un polémico debate, la Ley de Finanzas Públicas no logró los votos para aprobación ni para archivo en la Asamblea, la noche de este viernes 15 de mayo del 2020, a un día de que se cumpla el plazo para que la normativa planteada por el Gobierno entre en vigencia por el Ministerio de la Ley.

Para la aprobación solo logró 67 de 70 votos necesarios y para el archivo, de 70 necesarios.



El presidente de la Asamblea, César Litardo, suspendió la sesión y anunció que continuara este sábado 16 de mayo para seguir con la discusión del texto.



La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 62, establece:

"Cuando en el plazo de 30 días, la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.



El proyecto, entre otros puntos, buscaba otorgar amplias facultades al Ministerio de Finanzas para el control del gasto presupuestario y que esa capacidad se amplíe a más entidades del sector público, incluidas las instituciones de la seguridad social.



Precisamente en este punto existieron desacuerdos entre los asambleístas, lo cual mantuvo estancado el proyecto por cuatro días. Los asambleístas que están en contra argumentaron que estaría en riesgo la autonomía de la seguridad social.



Para ajustar el tema, la Comisión de Régimen Económico planteó no incluir a la seguridad social dentro del sector público no financiero con el fin de blindar su autonomía, pero no logró los apoyos suficientes.



La Ley es parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional para mejorar el manejo de los recursos fiscales.



Además, el cuerpo normativo plantea la creación de un seguro petrolero para proteger al país ante la volatilidad del precio del crudo o los minerales. También se fija un techo al incremento del gasto del presupuesto del Estado de hasta un 5% respecto de lo aprobado por la Asamblea. Actualmente, ese porcentaje es del 15%.



Otro punto es la creación de un fondo de ahorro para hacer frente a crisis futuras.