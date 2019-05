Pleno de la Asamblea conocerá el 4 de junio de 2019 los desacuerdos en tres comisiones legislativas

LEA TAMBIÉN

La falta de directivas en tres comisiones de la Asamblea Nacional será tratada en el pleno legislativo el próximo 4 de junio del 2019. Esto luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidiera anular todo lo actuado por parte de las Comisiones de los Derechos de los Trabajadores, de Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Educación.

Así lo informó el presidente de la Asamblea, César Litardo. Él participó la mañana de este miércoles 29 de mayo en un conversatorio que duró 40 minutos con medios de comunicación en la ciudad de Guayaquil.



“La verdad me parece que se ha generado mucha polémica donde no existe”, así empezó su intervención. Reiteró que una vez que la Asamblea aprueba el listado de los integrantes de una comisión, el primero en la lista coordinará y presidirá la sesión inicial.



“En los tres casos no se ha dado. No es un tema de personas, no es un tema dirigido a nadie, hay una resolución tomada por seis de los miembros del CAL, somos siete, es decir seis a uno, y en base a un criterio jurídico, la Ley no acepta interpretaciones”, refirió.



Este escenario se suscitó luego de que tras la elección de autoridades de Comisiones, del 16 de mayo pasado, hubo desacuerdos por las designaciones y los procesos desarrollados en dichas comisiones.



Por ejemplo, ese entonces se eligió a Vicente Tayano (PSC) como presidente de los Derechos de los Trabajadores, pese a que se había acordado entre las bancadas elegir a la asambleístas María José Carrión (AP). Tampoco se había logrado designar al vicepresidente.



Litardo comentó en su intervención que este es uno de los temas urgentes e importantes que se trabajará en este nuevo periodo. Añadió que hay tres ejes principales: generar empleo, seguridad ciudadana y estabilidad democrática. “Son tres ejes importantes y urgentes que ameritan un tratamiento dentro de nuestro organismo y que se va a priorizar”.



Hasta ahora, dijo, existen presentadas 600 iniciativas de reformas y propuestas de Ley, de las cuales 180 están siendo tramitadas en las diversas comisiones. Hasta ahora no hay una fecha tentativa para presentar una agenda legislativa porque se esperará primero la conformación de las mesas.



Juicio político a María Fernanda Espinosa



El pleno convocado para el 5 de junio próximo respecto al juicio político contra la excanciller, María Fernanda Espinosa, es fundamental para garantizar una acción universal que es el derecho a la legítima defensa y el proceso correcto, dijo Litardo.



“Podremos escuchar a los interpelantes tanto en el caso de quienes han hecho el proceso de pedido de juicio político y también para que se pueda defender de manera correcta la excanciller”.



Rechazó que se haya dejado imponer una agenda, esto en el marco de que Espinosa había sugerido que su comparecencia sea vía Internet el 5 de junio. “No es que yo me estoy dejando imponer una agenda, ni que yo estoy tratando de defender a nadie, simplemente es un tema de procedimiento”.



En esa línea, añadió que él está facultado para determinar qué temas deben ser tratados con prioridad o no. Esta semana, acotó se priorizó el Código Orgánico de la Salud y la Ley de Transporte.



“Hay que diferencias lo urgente de lo importante, es decir que si bien es cierto hay plazos en juicio político y que se cumple el 14 de junio, nosotros tenemos que hacer una diferenciación de las dos cosas (…) insisto, un día más un día menos, esto no va a cambiar la forma como se puede generar este procesamiento”.



Reformas electorales



Es un tema urgente. El último proceso electoral les dejó “varias dudas e interrogantes” y hay dos temas fundamentales que deberán debatirse: el método de asignación de escaños y ver si es o no factible que el Estado siga financiando las campañas de partidos políticos.



“Me parece que hay que revisarlo y lo dicho por varias ocasiones y varios medio de comunicación. En este momento, respetando la Ley y la independencia de funciones el CNE –hasta que no se cierre el proceso electoral- es el máximo organismo en el país. Si la Asamblea realiza en este momento una acción de control se podría interpretar como una intromisión”, afirmó Litardo.



Por ello, contó, al día siguiente de que se cierre oficialmente el proceso electoral la Asamblea hará el “control político y verificará qué ha pasado en este proceso electoral (seccionales)”.



Situación política en Los Ríos



César Litardo comentó que se verificará por qué se demoró la entrega de credenciales a dignidades fluminenses. “Eso será sujeto de un control político y trataremos de encontrar respuestas”. Por ello, no se descarta llamar a las autoridades de control y justicia.



“Es totalmente impresentable por el gran problema que se ha generado en las ciudades en las que no hay autoridades”. Refirió que en varios cantones no hay quién pague los sueldos a los funcionarios, no hay quién pague los costos que implican los servicios básicos de las ciudades como la recolección de basura, el pago de la planilla de luz que permite tener encendida las plantas de agua potable.



Reforma Laboral



El presidente de la Asamblea refirió que esperarán que el Ejecutivo envíe la Ley de Fomento Productivo II que seguramente tendrá un componente en el área laboral que llegaría en las próximas dos o tres semanas. Recordó que empresarios y las fuerzas laborales ya han tratado el tema.



No obstante, indicó que se deben buscar mecanismos que ayuden a estimular la generación de empleo. “Estamos de acuerdo que hay que revisar los temas laborales, pero que esto siempre tenga el cuidado en la Asamblea de que no se vaya a precarizar el empleo, que vaya haber retrocesos en los derechos adquiridos”.



Entre los temas que se pondrán en el debate son las condiciones de los trabajadores de sectores agrícolas, turístico y transporte que tienen otro tipo de jornadas. Se busca regular su actividad sin caer en la explotación.



El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, entregó esta mañana 40 propuestas de reformas laborales a Litardo.



Reformas al COIP



Las reformas al COIP son de las que más iniciativas relacionadas se han presentado. “Hay unos más sencillos, otros más complejos”. Sin embargo, dijo que se deben enfocar en dos aspectos fundamentales para la lucha contra la inseguridad y la corrupción.



El primero, explicó, que muchos ciudadanos no denuncian por presuntas represalias. “hay que plantear reformas que garanticen el derecho a que el denunciante tenga su reserva de nombre y que pueda protegerse hasta que se procese el tema”.



El segundo, va enfocado a la recuperación de capitales. En este punto hay una complejidad porque hay que tener convenios con otros países. “Parece que es complicado el cómo, pero eso no implica que no lo tengamos que hacer”.



Litardo habló sobre el anuncio de Lenín Moreno. Él había pedido a la Asamblea pedir una reforma para que las calumnias no sean sancionadas con prisión. “Todavía no hay una acción o iniciativa en torno a la calumnia”.



Situación de venezolanos



El presidente Lenín Moreno había adelantado que tan pronto reciba la notificación de la Corte Constitucional pedirá que se inicien las gestiones para renunciar al Tratado de Unasur, revisar la Ley de Movilidad Humana y establecer una visa humanitaria para ciudadanos venezolanos, que posibilite una “migración ordenada y segura”.



Dijo que cerca de 400 000 ciudadanos venezolanos se han asentado en el país. Sobre esto, Litardo comentó que se tratará con responsabilidad. Dijo que abusando de la Ley actual se explota laboralmente a los extranjeros y no se les garantiza un empleo justo.



En esta línea, anunció que está preparando una propuesta de Ley para sancionar de manera “dura y eficiente” a empleadores que incumplan acciones al contratar al margen de la Ley a una persona, lo que a su vez causa una competencia en desventaja hacia los trabajadores ecuatorianos.



Ministra de Salud



Recordó que este día la ministra de Salud, Verónica Espinosa, acudiría a las comisiones legislativas de Salud y Fiscalización. “Luego pediré un informe a estas dos comisiones para poder analizar qué pruebas de cargo y descargo se han tenido en consideración”.



Sobre la iniciativa de la legisladora Mae Motaño, detalló que es válida siempre que reúna los requisitos para que se inicie un juicio político. “Si reúne las firmas necesarias seguramente se va a procesar en la Asamblea”.



Crisis carcelaria



De acuerdo con el presidente de la Asamblea, la crisis tiene varios factores: altos niveles de corrupción dentro del sistema carcelario en torno a los guías penitenciarios o los controles que se realizan. Esto, aseguró, permite el ingreso de armas, de drogas, entre otras ilegalidades.