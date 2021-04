El plazo para pagar las utilidades vence este 15 de abril; no todas las firmas generaron el beneficio o lo pagarán reducido

La crisis que provocó la pandemia de coronavirus en el 2020, en ciertas actividades productivas, afectó a los ingresos de ciertas empresas. Esta situación causó en ciertos casos, que las firmas no asignen utilidades para los trabajadores o que se entreguen montos menores a años anteriores.

El Código de Trabajo dispone que las empresas cancelen hasta el 15 de abril a los trabajadores el 15% de sus utilidades líquidas, es decir, una vez que se hayan pagado los impuestos al Estado. De este porcentaje, un 10% corresponde para los empleados y 5% para las cargas familiares.



Pero no todas las firmas generaron rendimientos. Por ejemplo, en una empresa de telecomunicaciones que, tradicionalmente, otorgaba a sus colaboradores utilidades se conoció que este año no se entregará estos recursos, porque el desempeño que tuvo la organización en el año anterior no fue positivo.



En ese resultado incidió, entre otros, la reducción de las ventas y la disposición de la Ley Humanitaria que estableció no suspender los cortes de los servicios básicos hasta dos meses después de que terminó el Estado de excepción. Es decir, hasta el 13 de noviembre del 2020, refirió un directivo de la empresa.



Patricio N., colaborador de esta empresa, comentó que la firma informó sobre este asunto la semana anterior. Para él, este año será la primera vez, durante los ocho años que labora ahí, que ocurre esto. En el 2019, por este concepto, recibió USD 6 000 y antes hasta 10 000.



Un video que circuló la mañana de este 14 de abril, en redes sociales, mostró también la inconformidad de los trabajadores de Tonicorp respecto a las utilidades que recibirán, por el desempeño que tuvo la empresa en el 2020.



Al respecto la compañía informó mediante un comunicado que el valor otorgado por utilidades a los colaboradores está respaldado en las declaraciones de impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI).



Estas cifras, según la firma, se explican debido a que la cadena láctea del país “atraviesa difíciles momentos por la contracción del consumo y otros factores que se agudizaron en la pandemia a causa del covid-19”.



Sin embargo, pese a este escenario, Tonicorp expresó que ha decidido sumar a las utilidades del 2020 un anticipo de las utilidades del 2021.



Amati, una firma que produce bebidas y risottos con cereales andinos informó también que en este año sus colaboradores no recibirán este beneficio.



La razón es que durante el año anterior se realizaron inversiones nuevas, se contrató a más personal para mantener la operación, se destinó más recursos para implementar medidas de bioseguridad en la planta y el precio de la materia prima se incrementó, por las limitaciones provocadas por la pandemia, expresó Carla Novoa, coordinadora de Marketing de Amati.



En cambio, en Orangine, una empresa que produce bebidas, los 97 colaboradores si recibirán estos ingresos extras, aunque el monto será menor, mencionó Carlos Sarche, gerente de Negocios de Olympic Juice-Orangine.



En promedio, en esta firma las utilidades fueron un 8% menores a las del año anterior.



Para Sarche, esto responde a que se logró estabilizar paulatinamente las ventas y se modernizó las líneas de producción a fines del 2019. Estas acciones les permitió generar ingresos.



En Pinto se logró también generar estos beneficios para alrededor de 700 trabajadores, incluidos a los que han salido en el último año.



María José Pinto, gerente de Producción de la firma, atribuye este resultado, que es mayor al del 2019, a los ajustes realizados para atender la demanda acorde a la situación que se vivía en el país.



A propósito de la pandemia, esta firma desarrolló prendas con telas antifluidos, mascarillas, trajes de protección y prendas básicas, que tienen ahora más demanda.



Para Marcelo Alemán, coordinador de la Cámara de Comercio de Quito, durante el 2020 algunas empresas realizaron inversiones en plataformas tecnológicas y medidas de bioseguridad para mantener sus operaciones.



Además, se debe considerar que las ventas en el 2020 cayeron en un 16,3% con relación al año previo.



Todos estos factores influyeron en que ciertos sectores como el hotelero, de turismo y servicios de alimentación, entre otros, no hayan generado utilidades.



Mientras tanto, Alemán estima que las empresas vinculadas con el sector de alimentos, desarrollo de aplicaciones, tecnología, han tenido un mejor desempeño, que permitirá que generen estos recursos extras.



Según información del Servicio de Rentas Internas (SRI), en el 2019 se generaron USD 1 317 millones de utilidades para los trabajadores. Los datos del 2020, que son preliminares, porque hasta ayer, 13 de abri, no todas las empresas reportaban estos valores, era de USD 73 millones.