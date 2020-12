El plazo para liquidar impuestos por transferencia de dominio de inmuebles vence este miércoles 16 de diciembre 

Hoy, miércoles 16 de diciembre del 2020, finaliza el plazo de este año para entregar las nuevas declaraciones para liquidar impuestos por transferencia de dominio de bienes inmuebles. El Municipio de Quito informó que, desde mañana, jueves 17 de diciembre, ya no será posible cumplir con este trámite. Esto porque la Dirección Metropolitana de Informática iniciará el procesamiento de la información catastral anual.

“Los servicios del sistema de Catastros no estarán disponibles desde el 17 de diciembre hasta el 1 de enero del 2021”, informó el Cabildo mediante un comunicado. Por lo tanto, el servicio se reanudará desde el 2 de enero del próximo año.



Según la página de Servicios Ciudadanos del Municipio, este trámite se lo puede realizar de manera virtual en el sitio web y está dirigido para personas naturales o jurídicas que transfieren o compran bienes inmuebles, ubicados en el Distrito Metropolitano.



Entre los requisitos obligatorios para el trámite están: Declaración para liquidación de impuestos por transferencia de dominio, minuta, escritura, cédula y certificado de votación.



Sin embargo, también hay requisitos especiales como: no tener obligaciones tributarias, poder o nombramiento del representante legal y posesión efectiva. Este trámite municipal no tiene costo, según se especifica en la misma página municipal.



Hay cuatro canales para solventar las inquietudes de los usuarios: el call center 1800 510 510, el número para mensajes por Whatsapp 098 692 5363 y las cuentas de las redes sociales Facebook @sciudadanosquito y de Twitter @aQUITOdosEC.