El plazo de apelación para la consulta popular por el tema minero en Cuenca finalizará este jueves 24 de septiembre

Este jueves 24 de septiembre del 2020 vencerá el plazo para apelar el fallo de la Corte Constitucional (CC) que dio paso a la consulta popular impulsada por el Concejo Cantonal de Cuenca, sobre la prohibición de actividades mineras -a mediana y gran escala- en zonas de recarga hídrica de este cantón.

Si eso no ocurre, la CC notificará al Consejo Nacional Electoral (CNE) la decisión para la ejecución del dictamen. Es decir, para que empiece la planificación del proceso electoral y decida la fecha en que los cuencanos serán llamados a las urnas por este tema.



Son cinco preguntas calificadas. ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica, a mediana y gran escala, en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP? Sí o No.



Las otras cuatro preguntas tienen el mismo texto y únicamente cambia las zonas recargas hídricas (Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay). El expediente presentado por el Concejo Cantonal precisa que en el cantón Cuenca sus ríos y quebradas se originan en el Área Biósfera Macizo del Cajas y más concretamente en el Parque Nacional Cajas y las zonas de amortiguamiento



Todos esos argumentos fueron expuestos este miércoles 23 de septiembre del 2020 en un espacio virtual en el que participó el concejal, Xavier Barrera, en representación del alcalde, Pedro Palacios. También, los delegados de Yasunidos y del Cabildo Popular por el Agua.



Ellos propondrán al CNE que la consulta popular sea el 7 de febrero del 2021, el mismo día de las elecciones presidenciales y legislativas. Para el constitucionalista y exconcejal, Carlos Castro, eso le ahorrará tiempo y recursos al CNE.



Según Castro, una vez conocido el fallo, el CNE deberá resolver enseguida los cronogramas para este proceso, como la fecha para la jornada electoral, plazos para la calificación de las organizaciones que impulsarán la campaña por el sí y por el no, período de tiempo para la campaña, entre otros temas.



Para Barrera, desde el sector que impulsó la consulta popular no hará falta mayor campaña porque –mayoritariamente- los cuencanos siempre se han manifestado por la defensa del agua y de los recursos hídricos para las presentes y futuras generaciones.



Además, dijo que “no es verdad que de ganar el sí, ese resultado tendría un efecto a futuro para los proyectos a futuro, como lo ha interpretado Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería del Ecuador. Los dos proyectos mineros a gran escala que están es nuestro territorio están parados por resolución de la Corte”.