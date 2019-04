Plaza de comidas rápidas, ubicada en la avenida Portugal, fue clausurada

LEA TAMBIÉN

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito clausuraron hoy, miércoles 24 de abril del 2019, un edificio en donde funcionan oficinas y una plaza de comidas rápidas, ubicado en la intersección de las avenidas Portugal y República del Salvador, en el norte de la ciudad.

Lo confirmó Fausto Hidalgo, técnico de riesgos de esa institución, luego de que un grupo de moradores, oficinistas y docentes del Colegio Sebastián de Benalcázar realizara un plantón de protesta a las 13:00 de hoy.



Ellos aseguran que el lugar no cuenta con permisos de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ). “Utilizan aproximadamente 12 cilindros de gas que no es permitido en ese tipo de lugares. No cuentan con instalaciones y centralinas adecuadas”.



Tienen miedo porque el sitio “puede explotar en cualquier momento y tendría una onda expansiva de ocho cuadras a la redonda o tal vez más… similar a lo que pasó en diciembre del 2017 en el restaurante Toronto”.



María Salazar deja a sus hijos en una guardería ubicada detrás del edificio donde funciona la plaza de comidas. Se quejó de que en ese lugar se “usan tanques de gas doméstico”. “No estamos en contra de los emprendedores. Buscamos que los permisos se cumplan (…) vivimos en zozobra”, acotó la mujer.



Patricio Recalde, miembro de la Comisión de Riesgos del Colegio Sebastián de Benalcázar, manifestó que los estudiantes del plantel y transeúntes se exponen a peligros. “Nos unimos al clamor de la gente”.



El padre de familia Álex Aldaz pidió a las autoridades que intervengan pronto. “Queremos seguridad”.



Durante la manifestación, la gente mostró un documento del CBQ, con fecha del 15 de marzo del 2019, que señala que “el establecimiento no cumple con las reglas técnicas en materia de prevención y protección de incendios, obteniéndose como resultado negado en segunda inspección, con informe de inspección número 0059381, de fecha 28 de febrero del 2019”.



Hidalgo manifestó que pasadas las 13:00 de hoy se realizó otra inspección en la zona con los bomberos. “Se encontró que el sistema de gas centralizado de este patio de comidas no cumplía con la norma técnica contra incendios. Por lo tanto, la Agencia Metropolitana de Control lo clausuró hasta que se hagan las mejoras”.



Este Diario entrevistó Andrés Gallegos, propietario del edificio. Indicó que este cuenta con todos los permisos para funcionar. “Ha venido la Agencia Metropolitana de Control, Bomberos, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (...) tenemos los papeles en regla”.



En cuanto al uso de los tanques de gas, Gallegos manifestó que allí se utilizan cilindros de 14,5 libras, cuyo envase es similar al de uso casero. “Los certificados de nuestros proveedores muestran que los tanques tienen rayas negras, lo cual demuestra que es gas de uso industrial”.