54 playas son monitoreadas con drones y cámaras en este feriado

Las 54 playas que están habilitadas para este feriado -por la Independencia de Guayaquil– son monitoreadas por la herramienta Distancia2.

Esa plataforma digital controla el distanciamiento físico, para evitar contagios por el covid-19. Este sistema funciona con 43 cámaras, 12 drones y 52 megáfonos, que están enlazados con el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911.



Las cámaras detectan, a través de sensores, la cercanía entre bañistas, quienes reciben un primer mensaje por los altoparlantes instalados en las playas para que se dispersen. De no hacerlo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizan un operativo.



Según el ECU-911, de las 78 544 personas que han visitado las playas desde inicios de agosto, 17 103 han recibido llamados de atención por incumplir con el distanciamiento.



Juan Zapata, director del ECU 911, señaló que la evaluación de estos dos meses es positiva, porque la herramienta ha permitido identificar a las personas que no se distancian. Hasta el momento, los controles se han realizado sin inconvenientes en cada una de las playas. “Apenas dos de cada 10 personas han incumplido con el distanciamiento”.



En Manabí funcionan 38 cámaras ubicadas en el perfil costero, de las cuales 13 cuentan con la herramienta Distancia2; además de dos drones. Aunque los municipios de Portoviejo y Manta han implementado más drones, cámaras de vigilancia y altoparlantes.



En el primero, cuatro drones sobrevuelan la playa de Crucita y el manglar La Boca y hay cuatro cámaras del ECU 911.



Silvio Larrea, director del Departamento de Control Territorial del Municipio, indicó que los sobrevuelos se realizan a una distancia de 100 metros de las personas para no invadir su privacidad. “Los controles nos han permitido detectar focos de posibles contagios”.



El Cabildo creó un puesto de mando unificado, que cuenta con pantallas para monitorear las imágenes de Crucita que envían los drones; estos tienen un programa que detecta y contabiliza a las personas.



Patricia Chávez visitó el fin de semana anterior la playa de Crucita. Recuerda que se quitó la mascarilla para jugar en la arena con sus dos hijos. Pero uno de los drones identificó que no portaban las mascarillas. “La Policía se acercó y nos pidió que nos colocáramos la mascarilla y que nos alejáramos a más de dos metros de las otras personas o de lo contrario sería sancionada”.



Según el Municipio, 500 personas han sido notificadas en Crucita por libar en la vía pública, incumplir el distanciamiento o no usar mascarillas.



En Manta, el Municipio instaló cuatro cámaras con altoparlantes en las playas El Murciélago (2), Playita Mía (1) y San Mateo (1). Además, están cuatro cámaras del ECU 911.



En Santa Elena y Guayas se han instalado tres drones para detectar aglomeraciones y a los libadores en la vía pública.



Uno de esos drones está en Salinas. En Santa Elena también se han instalado 10 cámaras en las playas de San Lorenzo, Chipipe, entre otras.



Esmeraldas cuenta con la herramienta Distancia2 en 10 de las playas más concurridas por los turistas como Atacames, Tonsupa, Súa, Same, Tonchigüe, Muisne, Mompiche, Las Palmas, Las Peñas y Rioverde.



El 5 de agosto, las cinco playas de Atacames fueron las primeras en aplicar el sistema. Les siguió Las Palmas, que se reabrió el 13 de septiembre.



El alcalde de Atacames, Freddy Saldarriaga, aseguró que el mecanismo de control ha funcionado porque ha logrado mantener la distancia mediante estas alertas.



El jefe del ECU-911 de la provincia de Esmeraldas, Álex Estupiñán, indicó que esta herramienta ha permitido el distanciamiento, que se complementa con el uso adecuado de la mascarilla y el lavado constante de las manos.



Primer día de feriado



Los turistas optaron por las playas y los destinos naturales en la Sierra. En Manabí, hubo afluencia en Pedernales, Manta y Crucita. Aunque hasta el mediodía no se había llegado al aforo máximo. Según la Cámara de Turismo, 5 000 turistas visitaron ayer la provincia.



En Esmeraldas, las playas de Atacames y Las Palmas recibieron 4 000 turistas en la mañana, según el reporte preliminar de la Cámara de Turismo.



En Imbabura, los primeros turistas que arribaron ayer se desplazaron a destinos naturales. En las dos horas de la apertura del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, unas 100 personas ingresaron a los atractivos de esta área protegida.



El quiteño Ricardo Sosa llegó junto a un grupo de 15 corredores para cubrir el sendero Gorky Campuzano, que circunvala la laguna de Cuicocha.



Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Hoteleros de Imbabura, resaltó la oferta de turismo rural y al aire libre de la provincia, que es un imán para atraer al viajero nacional en esta época de la pandemia.



En Azuay, los visitantes, principalmente de Guayas y El Oro, prefirieron las hosterías ubicadas en las zonas rurales y periféricas para estar en espacios abiertos y disfrutar de la naturaleza.



La Hostería Caballo Campana, por ejemplo, tiene copado el aforo permitido que es de 60 personas, dijo su propietario Óscar Saldaña. “Los visitantes, también están recorriendo zonas turísticas como Chordeleg, Gualaceo y El Cajas”.



Para el presidente de la Cámara de Turismo de Azuay, Patricio Miller, la expectativa del sector es que la ocupación hotelera supere el 10%.



Las visitas en Baños de Agua Santa, la laguna del Quilotoa y la ciudad de Riobamba se incrementaron desde el mediodía. Según el sector hotelero de Baños, entre el 25 y 50% de las plazas de alojamiento fue reservado en este feriado.



Sin embargo, se espera que hoy llegue a 70% este indicador. Al menos 2 000 de las 4 000 habitaciones de los 80 hoteles, hostales y hosterías fueron ocupadas.