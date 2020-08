Nueve playas manabitas están abiertas para los turistas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pocos turistas visitaron las playas de Sucre, San Vicente y Pedernales, ubicadas en la zona norte de Manabí. Según la Asociación de Hoteleros de Manabí, solo el 10% de la capacidad hotelera fue ocupada este fin de semana. Así lo comentaron este sábado 29 de agosto del 2020.



Cojimíes y la zona turística Pedernales fueron las primeras playas en abrirse hace tres semanas. Mientras que desde el jueves 27 de agosto pasado se habilitaron al turismo las playas de Los Perales, Briceño y Canoa (San Vicente) y Bahía de Caráquez, San Jacinto, San Alejo y San Clemente (en Sucre).



Según la Asociación de Hoteleros de Manabí, el aforo permitido para estas playas es de entre 500, 1 000 y 3 000 personas, con un distanciamiento de dos metros, entre cada grupo de familias.



En los tres cantones funcionan cámaras de videovigilancia para detectar aglomeraciones de personas. Hasta las 12:00 de ayer, no se registraron sancionados.



En las playas Los Perales, Briceño y Canoa (San Vicente), el horario de atención al público es de 09:00 a 15:00 de jueves a domingo. En esos balnearios se han realizado mingas de limpieza constantes. Además las carpas se han colocado a más de dos metros de distancia entre sí.



“Hoy vendí unos 10 desayunos, con todos los protocolos de bioseguridad. Antes no vendía nada y eso me ha motivado”, afirmó Martha Zambrano, propietaria de un restaurante en la playa de Pedernales.



Sucre permitió el ingreso de visitas a las playas de Bahía de Caráquez, San Jacinto, San Alejo y San Clemente, el pasado jueves. Esos balnearios estarán habilitados de jueves a domingo, desde las 08:00 hasta las 14:00.



Los COE de los tres cantones se reunirán cada semana para evaluar la situación epidemiológica en su zona y determinar si las playas continúan abiertas.



Manta tiene previsto reabrir las playas al público en Santa Marianita, Tarqui y El Muercielago desde el 1 de septiembre próximo. Mientras que Portoviejo realiza pruebas en el sector turístico y de los resultados dependerá la apertura.