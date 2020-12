Playas en Jama y Jipijapa abiertas; nuevas restricciones para Navidad y Año Nuevo

Las fumigaciones y controles se intensificaron en los cantones Jama y Jipijapa, de Manabí. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales decidieron implementar nuevas restricciones para los feriados de Navidad y Año Nuevo.

En esos cantones se prohibieron los eventos masivos, los espectáculos navideños y las novenas para Navidad. La venta de monigotes sí estará permitida, pero no se podrán realizar concursos de años viejos. La pirotecnia también fue prohibida.



El COE de Jama también resolvió que las playas estarán abiertas de 08:00 a 17:00. Mientras que los restaurantes, cafeterías y centros de abasto podrán atender de 06:00 a 23:00, siempre que mantenga un protocolo de bioseguridad que incluya desinfección, uso de mascarilla y distanciamiento social. Las licorerías venderán alcohol hasta las 23:00.



Los bares, discotecas, centros de tolerancias, galleras, billares y ferias libre permanecerán cerrados hasta que el COE vuelva a reunirse en enero y analicen el tema.



El aforo máximo para eventos sociales es de 25 personas. En ese cantón no habrá restricción vehicular.



En Jipijapa, el COE emitió un reglamento en el que prohíbe los concursos de monigotes y las novenas navideñas debido a que en años anteriores han asistido niños y adultos mayores, que son vulnerables a contagiarse de covid-19.



La venta de monigotes se hará únicamente en la unidad educativa Daniel López, desde el 26 hasta el 31 de diciembre del 2020, de 07:00 a 21:30. No está autorizada la venta de fuegos pirotécnicos artesanales.



También se prohibieron los bailes, fiestas, festivales, ferias, agasajos y actividades religiosas que aglomeren a personas. Las reuniones familiares tendrán un aforo de 15 personas. De incumplirse esa medida, el propietario de la vivienda será sancionado.



Las novenas y eventos religiosos organizados por familias, instituciones o la comunidad deberán realizarse de forma virtual.



Los bares, discotecas y centros de tolerancia permanecerán cerrados. Los viernes, sábado y domingo no se podrá vender licor ni ingerir bebidas alcohólicas en las áreas públicas.



El COE dispuso la estricción vehicular los fines de semana de diciembre y durante los días de feriado por Navidad y Año Nuevo, de 22:00 a 05:00. Se hará excepción con los locales comerciales de la feria campesina, los vehículos que transportan productos a domicilio y los buses y taxis.



La playa de Puerto Cayo, en Jipijapa, permanecerá abierta de 05:00 a 16:00.