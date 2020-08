Así funcionarán las seis playas habilitadas para el turismo en Ecuador durante este feriado del 10 de Agosto

LEA TAMBIÉN

Para este feriado por la fiesta patria del 10 de Agosto de 1809 están habilitadas cinco playas del cantón Atacames, en Esmeraldas, y Bajo Alto, en El Oro.

Estos balnearios se reabrieron al público el 5 de agosto del 2020, por disposición de los Comités de Operaciones de Emergencia cantonales (COE), según la resolución del COE nacional.



En Esmeraldas se encuentran las playas de Atacames, Tonsupa, Súa, Tonchigüe y Same. Todas ellas pertenecen al cantón Atacames, en el sur de la ‘Provincia Verde’.



El Municipio promociona como uno de los atractivos el gran ‘Peñón del Suicida’ y actividades, como el avistamiento de ballenas jorobadas.



Los turistas que visiten Atacames podrán hacer un recorrido por la playa hasta subir las 300 gradas para observar el perfil costero desde lo alto y un antiguo faro, que está en el lugar.



Además, hay otros atractivos, como la Cueva de amor, isla de los pájaros y navegar hasta el mismo ‘Peñón del Suicida’, ubicado en el balneario de Súa, a unos 400 metros de la playa.



La directora de Turismo del Municipio de Atacames, Nancy Basurto, precisó en días pasados que 80 hoteles están habilitados para recibir a los turistas que decidan viajar a Atacames, así como 10 restaurantes, que pasaron la calificación.



Estos locales operan con el 50% de capacidad de alojamiento y aforo, como medida de prevención ante contagios de covid-19. En cada uno se observa la aplicación de protocolos de bioseguridad, incluso en las despensas que están en el malecón.



Estas son las reglas para visitar las playas



1. Las playas funcionarán entre las 10:00 y las 17:00.



2. Si hay aglomeraciones, las autoridades podrán desalojar a los bañistas de las playas. El sistema Distancia 2, con sus cámaras de videovigilancia y monitoreo, dará alertas sobre la presencia de los bañistas.



3. Es obligatorio el uso de la mascarilla fuera del espacio acuático. Se recomienda utilizar mascarillas no desechables para evitar afectaciones al ecosistema marino costero.



4. El distanciamiento físico será de dos metros entre cada visitante, o entre personas que no pertenecen al mismo grupo.



5. No se permiten actividades deportivas, masajes, tatuajes, trenzas y que impliquen contacto físico o que involucren a dos o más personas, en el área definida para el uso de bañistas y visitantes.



6. Se permiten clases promovidas por escuelas o instructores de surf, buceo, kitesurf y deportes similares, con un protocolo de bioseguridad y tener un máximo de cinco participantes por instructor. Y el distanciamiento físico de dos metros entre cada persona será tanto en tierra como en el mar.



7. Se prohíbe la instalación de tiendas (carpas) para grupos que superen las seis personas a fin de evitar concentración dentro de las zonas de playa.



8. Se prohíbe el comercio itinerante o ventas ambulantes en las playas, para evitar aglomeraciones, y expendio de alimentos que no cumplan normas sanitarias.



9. En cualquier playa, los parasoles de los usuarios que estén solos o en grupo deben estar a 3 metros de distancia cada uno.



10. La distancia entre parasoles, carretas de venta o carpas será de 3 metros y ese mismo distanciamiento entre filas.



11. En la delimitación de espacios de playas se formarán cuadrantes de 4 metros por 4 metros para cada tienda (carpa); y 3 metros por 3 metros para cada parasol; dejando una distancia de 3 metros entre cuadrantes.