Las playas de Esmeraldas y Atacames recibieron poco público en plena temporada playera

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las nuevas medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus en el país también incidieron en la escasa presencia de bañistas en las playas de Esmeraldas, Atacames y Tonsupa, en la Costa norte del país.

En estos sitos, muchos de los bares no abrieron ante la poca afluencia de público. Tampoco lo hicieron las discotecas que están cerca del los balnearios para las que rigen medidas más estrictas.



En el caso de Las Palmas, el 80% de los locales de bebidas y hasta restaurantes cerraron sus puertas desde la tarde del sábado 14 de marzo del 2020. Algo similar ocurrió en Atacames, donde la presencia de turista fue casi nula.



Empresarios turísticos como Sara Moyano, dijeron que este es un duro golpe al sector turístico y comercial, porque sin turistas no se mueve la economía.



“Por Tonsupa no vuelan ni las moscas”, dijo Carlos Acosta, dueño de restaurante Las Redes, en Tonsupa.



Las personas que viven del servicio de tricimotos en Atacames también lamentaron la baja afluencia de visitantes, porque la emergencia sanitaria ha hecho que muchas personas no salgan de sus casa o lleguen a la playa por prevención.