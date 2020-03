Las playas de Esmeraldas tienen poca afluencia de turistas

LEA TAMBIÉN

La visita de los turistas a las playas de Las Palmas, Atacames, Súa y Same se ha reducido prácticamente a cero, de acuerdo con los empresarios de Esmeraldas.

El vicepresidente de la Cámara de Turismo de Atacames, Alfonso Aparicio, dijo que en la última semana la llegada de los viajeros se redujo drásticamente. Entre martes y miércoles a su hotel La Aldea, en Atacames, penas llegaron dos parejas en plena temporada de playa.



Algo similar ocurre con los hoteles de Tonsupa, donde no se registran reservaciones o presencia de turistas como ocurría en similares fechas del año pasado.



Los propietarios de restaurantes, como Carlos Acosta, creen que el impacto en la economía del sector turístico en Tonsupa y el resto del balneario de Atacames, empieza a sentirse.



Según Acosta, desde el pasado miércoles no se observa visitantes en las playas, menos en los restaurantes que están en malecón y el sector Club del Pacífico.



Los dueños de sitios de expendios de cebiches mostraron su preocupación, porque dicen que durante los fines de semana acuden -por lo menos- unos 500 turistas.



La playa de Atacames estuvo este viernes 13 de marzo del 2020 casi desolada y los dueños de parasoles no habían sacado sus sillas, porque no había visitantes. Algo similar ocurrió con los vendedores de cebiches en carretas y ensaladas de frutas en la playa, quienes recorrían el balneario con sus productos.



En el caso de la playa Las Palmas, la Asociación de Emprendedores y Prestadores de Servicios, representados por Walter Drouet, asegura que el impacto ya se siente por la baja presencia del turismo local. La ausencia de bañistas y visitantes se sitió entre el jueves y viernes.



Para el emprendedor Víctor Rosales, propietario de una coctelería en el malecón de Las Palmas, la afluencia de clientes se redujo desde el miércoles en más de 50%. De las 10 mesas que tiene, apenas cinco se ocupan. “Temo que la economía de los emprendedores y hoteleros de Esmeraldas se vea perjudicada por lo que acontece en el país”.



El COE de Esmeraldas ha adoptado medidas, como pedir a la Empresa de Agua Potable que implemente planes de contingencia en los barrios de la ciudad donde hay problemas con el líquido y la limpieza de alcantarillas.



Además, se resolvió suspender las autorizaciones de espectáculos públicos, marchas y concentraciones.