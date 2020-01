Las playas de tres provincias y Baños fueron las más visitadas en el feriado de Año Nuevo

LEA TAMBIÉN

El feriado de Año Nuevo es considerado positivo por el sector turístico, en especial en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y en la ciudad de Baños (Tungurahua). Otras localidades, como Cuenca y Quito, tuvieron una baja afluencia de turistas.

Es el balance preliminar de los hoteleros y de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo.



Manabí calificó de excelente el asueto. Balnearios de Manta, Sucre, Bahía de Caráquez estuvieron copados por los bañistas. Esteban Fiallos, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Manabí, estimó que cerca de 100 000 personas utilizaron los servicios de la provincia cada día.



“El feriado fue excelente y contrasta con lo vivido en octubre y noviembre, que fueron bajos por las protestas”.



En Manta se ocuparon las 4 000 camas del sector formal. Bahía de Caráquez vivió una jornada activa. Luis Mendoza, presidente de la Cámara de Turismo, dijo que fue “altamente positivo”. Estima que 5 000 personas por día llegaron entre el viernes 27 de diciembre del 2019 y ayer, 1 de enero del 2020.



El 90% de las 800 plazas disponibles en Sucre fue ocupada por los turistas que llegaron de Pichincha, Tungurahua, Azuay y Guayas. “Llegamos a niveles de años como el 2013”.



Uno de los atractivos -destacó- fue un concierto que congregó a unos 25 000 viajeros el 28 de diciembre. Un día después fue el pregón.



También ayudó el buen sol. Eso dicen los representantes del sector por la acogida que tuvieron los balnearios de Santa Elena y de Playas (Guayas).



En la provincia peninsular la ocupación alcanzó el 90%, es decir se ocuparon 18 000 de las 20 000 habitaciones. El día de mayor repunte fue el 31 de diciembre, contó Luis Tenempaguay, titular de la Cámara de Turismo. El representante del gremio afirmó que se estima que 300 000 personas arribaron. El cantón La Libertad tuvo la menor tasa de ocupación hotelera, el 60%.

Un espectáculo de música retro atrajo a miles de visitantes a Baños de Agua Santa, en Tungurahua. Foto: cortesía Municipio de Baños

“Hay que seguir trabajando en promociones y ofertas. Esperábamos 400 000 personas, pero fue positivo”.



En Ancón, por ejemplo, hubo un concurso de monigotes, elección de la mejor viuda y lectura del testamento. En Palmar, Ballenita, Chanduy y Montañita hubo presentaciones artísticas y en Salinas, juegos pirotécnicos.



Montañita fue una de las que mejores resultados económicos registró. No obstante -afirmó- aún no hay un balance económico final.



En General Villamil Playas, el principal balneario de Guayas, se ocupó el 100% de las habitaciones de sus 68 hoteles, que cuentan con 2 500 plazas.



Para Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo Cantonal de Playas, fue una oportunidad para la recuperación del sector, afectado por la crisis económica y las demoras en la entrega del Malecón (más de año en construcción).



A los hoteleros de Atacames (Esmeraldas) también les fue bien. Se alcanzó un 95% de la ocupación en hoteles, hosterías y cabañas en Súa, Same, Tonsupa y otros balnearios.



Alfonso Aparicio, de la Cámara de Turismo, mencionó que más de 40 000 turistas recibieron el nuevo año en la playa, según el balance preliminar. El quiteño Leonardo Salcedo llegó el lunes 30 de diciembre con su familia para recibir el año en Atacames. Es la tercera vez que realiza el viaje. “Hemos disfrutado de la gastronomía y de los juegos acuáticos”, señaló.



Uno de los destinos de la Sierra Centro con gran acogida fue Baños de Agua Santa, en Tungurahua. Las autoridades informaron que más del 100% de la capacidad hotelera, 6 500 plazas para hospedaje, se llenó.



Los deportes de aventura, complejos de aguas termales y la Basílica de la Virgen del Rosario de Baños atrajeron.



Cristian Varela, director de Turismo del Municipio de Baños, indicó que el feriado fue un éxito y que todos los comerciantes se beneficiaron del arribo de los visitantes. La autoridad indicó que el espec­táculo de música retro complementó los atractivos.



Las expectativas del sector de Azuay e Imbabura no se cumplieron. El presidente de la Asociación de Hoteleros de la primera, Juan Pablo Vanegas, esperaba una ocupación del 50%; pero, alcanzó el 30%.



El movimiento en Imbabura se dinamizó los últimos días. Según Carlos Andrés Orozco, presidente de la Asociación de Hoteleros de Imbabura, mientras el sábado 28 y domingo 29 de diciembre la ocupación de los sitios de hospedaje fue de un 35%, el lunes y martes se incrementó al 85%. Aquí hay 6 553 plazas (camas) en 156 establecimientos.