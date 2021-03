Las playas de Atacames y Esmeraldas permanecerán abiertas en Semana Santa

Este 30 de marzo del 2021, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia de Esmeraldas emitió un exhorto a las autoridades de los cantones Esmeraldas y Atacames para que cierren sus playas durante el feriado de Semana Santa, del 2 al 4 de abril del 2021.

Los COE de esos cantones decidieron semanas atrás que las playas permanecerán abiertas con un aforo y horario limitado. En esas ciudades se preparan operativos para evitar aglomeraciones en las zonas turísticas como balnearios, restaurante y malecones. Hasta las 17:00, los COE cantonales no habían emitido una respuesta sobre el exhorto del organismo provincial.



En el caso de Esmeraldas, el Municipio informó que el 26 de marzo se emitió una resolución con más de 16 medidas de restricción. Ahí se decidió que la playa Las Palmas estará abierta de 08:00 a 17:00. Mientras que el área del malecón funcionará hasta las 23:00 de lunes a domingo a partir del 1 de abril. Los turistas y los comerciantes deberán usar mascarilla y cumplir con el distanciamiento social.



Estará prohibido consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos, organizar fiestas o reuniones en viviendas o locales, entre otras resoluciones. El COE de Esmeraldas volverá a reunirse antes de que se inicie el feriado de Semana Santa.



Según la Cámara de Turismo de Esmeraldas, las reservaciones para este feriado apenas llegan al 5%. Pero, el gremio espera que el turista reserve en los próximos días.



En Atacames, el COE también decidió abrir las playas de 08:00 a 17:00. Pero se tiene previsto que sesionen para definir las normas de restricción que se implementarán en el cantón. En las playas habrá operativos de control para evitas que los turistas no usen la mascarilla.



Ese cantón tiene un 30% de reservaciones para el fin de semana.



En la Provincia Verde se han registrado 6 846 casos positivos de covid-19. De esos, 1315 corresponden al 2021. Según la alcaldesa Lucía Sosa, los hospitales Delfina Torres y el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ya no tienen espacio para atender a los pacientes contagiados.