Las plataformas gubernamentales de Quito se preparan para el regreso del sector público

Los servidores públicos de Quito retornarán a sus actividades a partir del lunes 29 de junio del 2020. Para la reactivación de las operaciones presenciales se deberá cumplir las disposiciones del COE Nacional y del Ministerio de Trabajo para el retorno al trabajo presencial.

En función del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094, referente a las Directrices para el retorno del trabajo presencial del Servicio Público, los funcionarios que formen parte de algún grupo de atención prioritaria deberán continuar con la modalidad de teletrabajo. Asimismo, se deberá tener en cuenta el aforo establecido por las autoridades y cumplir con las demás disposiciones del documento.



Antes de la pandemia, la cantidad de funcionarios presentes en la plataforma gubernamental del norte era aproximadamente de unas 4 000 personas; mientras tanto, que la del sur congregaba un estimado de 2 900.



Verónica Rodríguez, Gerente de Plataformas de Gubernamentales, prevé una disminución de estas cifras y que el aforo utilizado no sea mayor al 50%.



Además, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), organismo que administra las plataformas, ha elaborado un manual de recomendaciones para empleados y usuarios.



Entre las medidas indicadas para las plataformas norte y sur, los empleados deberán utilizar de forma obligatoria la mascarilla y gel antibacterial, llevar el cabello recogido y utilizar vestimenta de manga larga.



De igual manera, las áreas comunes deberán recibir permanente desinfección y el edificio deberá garantizar el abastecimiento de alcohol en gel y jabón líquido en cada baño.



Los cambios realizados también contemplan la señalización de asientos en las salas de espera, colocación de bandejas para desinfectar el calzado y distanciamiento en los ascensores.



También se ha aconsejado a las instituciones que, de ser posible, exista personal que se encargue de chequear la temperatura a sus funcionarios.



En el norte, los espacios asignados para el Biess y el SRI han colocado mamparas para evitar el contacto directo entre usuarios y servidores.



De igual forma, en la plataforma sur, la Cancillería ha optado por tomar las mismas acciones debido al alta afluencia de público que suele tener. En el interior de las plataformas se vigilará que no existan aglomeraciones en los espacios designados para la ciudadanía y que se respeten la señales y el distanciamiento.



Inmobiliar ha exhortado a que el ingreso de los funcionarios sea diferenciado para evitar estos fenómenos, con ello se busca que las seis horas laborales se cumplan de 08:00 a 14:00 o de 09:00 a 15:00.



Organismos como el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) ya ha notificado que el ingreso se hará de forma escalonada, sin embargo, otras aún no han dado su respuesta.



Las empresas privadas del sector comercial y restaurantes que funcionan en las plataformas también cuentan con sus protocolos de bioseguridad para sus usuarios y un aforo reducido.



En la plataforma norte, la capacidad del patio de comidas será del 50%; mientras tanto, en los estacionamientos aún no ha existido un pronunciamiento de la empresa que los administra.



En lo que respecta a los exteriores de las edificaciones, se ha dispuesto señalética con una distancia de dos metros para los usuarios.



La administración del lugar y equipos de seguridad serán los encargados de verificar que la ciudadanía las utilice correctamente los equipos de bioseguridad.



Por fuera de las plataformas también se hacen ajustes para el funcionamiento del sector público. El Ministerio del Trabajo retornará por turnos escalonados.



El primer turno es de 08:00 a 14:00 sin tiempo para almuerzo. El segundo de 10:00 a 16:45 con horario para el almuerzo.



Algunas inspectorías ya venían laborando en estos horarios. El Ministerio dijo que continuará privilegiando el teletrabajo para los funcionarios y, de forma obligatoria, para grupos vulnerables.