Plataforma para acceder a vacunación masiva contra covid-19 estará lista el 15 de marzo del 2021

El riesgo de exposición y la edad son dos factores que se tomarán en cuenta para la inmunización masiva contra el covid-19; al menos eso consta en el Plan Vacunarse, elaborado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

“En cada uno de los listados priorizamos la edad; al igual que en las inscripciones, en las fases dos y tres”, señaló el exministro del ramo, Juan Carlos Zevallos. Lo dijo en su última rueda de prensa realizada el jueves 25 de febrero del 2021 en el Palacio de Carondelet.



La etapa dos y tres corresponderá a la vacunación masiva, prevista para abril. Allí se espera contar con una plataforma digital, para agendar las citas de los ciudadanos mayores de 18 años que podrán colocarse las fórmulas (dos por habitante).



María Gloria Alarcón, representante de la alianza público-privada, destacó que muchas empresas han trabajado en su desarrollo. Está liderada por Banco del Pacífico, pero tuvo ayuda de otras firmas como Fybeca, Tía, Difare y Farmaenlace; prestaron apoyo con recursos humanos y tecnología.



“El sistema es del nivel de un banco o tiene sus seguridades, es decir, no puede haber acceso o manipulación y hay protecciones ‘antihackers’ y demás”.



La plataforma -añadió- estará lista el viernes 5 de marzo del 2021 para las primeras pruebas y entrará en funcionamiento el lunes 15 de marzo.



“El cronograma se está cumpliendo según los plazos señalados. Estamos preparados”.



¿Cómo funcionará?



La plataforma va a controlar el inventario del proceso de inmunización, desde el arribo de las fórmulas al país hasta su administración, es decir, se hará un seguimiento en todas sus fases: recepción, centros de distribución, intermediación y vacunación.



“Así se puede seguir la huella de cada vial o frasco. No puede haber riesgos de fuga, el sistema levantará la alerta si algo pasa”.



También servirá para la asignación de los centros de vacunación. El sistema hará una distribución automática por georreferenciación tanto en los centros públicos como privados.



“Una vez levantadas las bases de datos, ya sea por inscripción voluntaria o del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Registro Civil se asignará una cita -similar a las mesas electorales- de acuerdo a la georreferenciación; mientras más efectivas las bases más cerca estará de su residencia. Cuando se vacunen quienes pertenecen a los grupos de tercera edad no se agendará ninguna cita de personas que no sean de este grupo”.



Con esta plataforma también se llevará el control de la asignación del personal sanitario que vacunará; se enviarán alertas sobre efectos secundarios de las dosis a la ciudadanía; y se entregará un certificado con código QR. Este permitirá que se agende la segunda dosis.



“La plataforma asigna citas de forma transparente”, comentó la empresaria.

El ciudadano sí podrá cambiar de turno por motivos externos como enfermedad o trabajo.