Un plantón por Yuri y otras víctimas de la violencia durante la pandemia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El rostro de Yuri fue plasmado a pinceladas sobre un lienzo. La imagen de la niña de 10 años fue expuesta frente a la Fiscalía del Guayas, en el centro de Guayaquil. Su desaparición y muerte elevaron la voz de protesta de varios colectivos este lunes 15 de junio de 2020, durante un plantón por una infancia sin violencia.

Yuri era la segunda de cuatro hermanos y estaba al cuidado de todos porque su mamá salía desde temprano a trabajar. Vivía en una zona urbano marginal del Guasmo, en el sur de la ciudad, y la última vez que la vieron fue el 29 de mayo; 12 días después su cuerpo fue hallado en un saco, flotando en el estero que pasa frente a su casa.



Los gritos de reclamo también se escucharon por Emily, de 8 años; por Paula, de 4; por Gianella, de 11; por Andrea, de apenas 14 meses, fallecida en 26 de abril en El Carmen, Manabí… Por todas ellas pidieron justicia y reparación.



“La encontraron en un montón de basura como si no valiera -gritó a través de un megáfono Karen, madre de una de las víctimas-. No es justo, ella merecía tener una vida digna. El Estado, la Policía no hicieron nada. Si hubieran tomado las medidas necesarias hoy no tuviéramos que hacer esto por ella ni por ninguna niña”, reclamó.

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) informa que 23 mujeres han sido víctimas de femicidio durante el confinamiento en el país; esto es desde 16 de marzo al 12 de junio. Y son 46 las que han sido brutalmente asesinadas desde inicios de 2020.



La Fiscalía General del Estado ha recibido 4 687 denuncias de violencia sicológica y 962 por violencia física contra la mujer y miembros del núcleo familia, desde el 24 de febrero hasta el 2 de junio de 2020. Entre el 23 de marzo y el 19 de abril hubo un brusco descenso debido al confinamiento y a las dificultades para presentar las denuncias en línea.



El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil revela otra cifra aterradora. “200 menores, el 70% niñas, desaparecieron durante la pandemia en Ecuador. El Estado encubre al calificar el fenómeno como ‘voluntario’ y por ‘motivos sentimentales’. Esos eufemismos invisibilizan la violencia de género”, afirma la organización.



Los familiares de Yuri dicen que su búsqueda no comenzó dentro de las 24 horas de su desaparición, aunque así lo establecen los procedimientos. El día en que hallaron su cuerpo la Dirección de la Policía especializada en niñas, niños y adolescentes (Dinapen) manejaba dos hipótesis: cayó accidentalmente al ramal del estero Salado y se ahogó; la otra apunta a su padrastro, quien tenía problemas de consumo de drogas y se dio a la fuga. En su barrio hay quienes dicen que habría entregado a la pequeña para saldar una deuda por estupefacientes.