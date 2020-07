Con un plantón se exigió justicia por femicidio en Guaranda

LEA TAMBIÉN

“Ni una más, justicia para Marlene” fueron los gritos de los familiares y amigos en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, ubicado en el centro de la ciudad andina de Guaranda, este martes, 30 de junio del 2020.

Portando carteles en la mano solicitaron a los magistrados se le mantenga con prisión preventiva al presunto autor de la muerte de Marlene Elizabeth Galarza Piñaloza. El cuerpo de la mujer, de 38 años, fue encontrado en estado de descomposición en una alcantarilla de la vía El Torneado, en el cantón San Miguel, el sábado 20 de junio. La mujer estuvo desaparecida desde el 9 de junio y dejó en la orfandad a cuatro niños.



Tania Galarza, hermana de Marlene, solicitó el apoyo de la población para que en Bolívar no se vuelvan a cometer este tipo de actos violentos contra las mujeres. “Esta muerte no debe quedar impune. El asesinato de mi hermana lo hizo con dolo, alevosía y muchos agravantes para que le den la máxima pena al culpable”, dijo Galarza.



El supuesto autor del crimen sería su pareja sentimental, y fue detenido en una vivienda del sur de la ciudad andina de Ambato, en Tungurahua. El hombre se habría escondido en la provincia vecina luego de cometer el acto violento.



Delia Llerena, representante del Foro de la Mujer de Bolívar, indicó que en el plantón se solicitó justicia por la muerte de Marlene, que estaba embarazada. "No sólo le quitó la vida a ella, sino también a su bebé".