Dueños y trabajadores de espacios de diversión nocturna piden que se les permita retomar sus actividades

Los propietarios, administradores y empleados de 250 bares, chivas, billares, discotecas y karaokes de Quito realizaron un plantón la mañana de hoy, jueves 11 de marzo del 2021, en la Plaza de la Independencia frente al Municipio, en el Centro Histórico.

Solicitaron a las autoridades que les permitan retomar sus actividades comerciales ya que se va a cumplir un año de la emergencia sanitaria el próximo 16 de marzo y no tienen ingresos económicos para subsistir. “Hemos pedido reuniones con el señor Alcalde y nos han postergado”, expresó Martha Guerrero, representante de los manifestantes que llegaron de diferentes sectores de la urbe.



Explicó que han preparado un protocolo especial de bioseguridad para evitar la propagación de covid-19 entre quienes acuden a los centros de diversión. Por ejemplo, se permitirá que los clientes permanezcan únicamente dos horas en los establecimientos y se desinfectará los locales cada 40 minutos.



Guerrero aseguró que con la prohibición de funcionamiento de bares y discotecas lo único que se ha logrado es que proliferen las fiestas clandestinas. Por eso, plantea que se comience con un plan piloto tal como ocurrió con los gimnasios y los centros de tolerancia. “El covid-19 se incrementa por la clandestinidad, porque no toman medidas de bioseguridad. Nosotros sí lo haremos”.



Destacó que su plan piloto fue elaborado con la Secretaría de Salud de la Alcaldía. Este incluye que habrá límite de ventas de bebidas alcohólicas y se respetarán los aforos del 30% por cada establecimiento.



Los manifestantes dijeron que seguirán protestando si las autoridades no les escuchan. No descartan hacer una huelga de hambre en la Plaza Grande si no les permiten ejercer sus actividades.



Julio López, tesorero de la Asociación de Chivas Quiteñas, pidió al Municipio que escuche sus pedidos porque no tienen dinero para mantener a sus familias. “Somos 20 empresas de las que dependen alrededor de 80 familias”.

Contó que los vehículos se deterioran por la falta de uso. “Nos estamos yendo a la quiebra”. Sostuvo que también cuentan con protocolos de bioseguridad para brindar servicio al público.