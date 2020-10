Otros 10 planteles esperan el permiso para volver a sus aulas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Más de 15 días han pasado desde que tres planteles educativos particulares pusieron en práctica su plan piloto de regreso progresivo a clases, en Quito. Y ya equipos técnicos de los ministerios de Educación y Salud revisaron propuestas de otros cuatro, también privados, y de seis fiscales rurales ubicados en Pifo, Pacto, Yaruquí y Tumbaco.

El acuerdo 044-A, emitido el 14 de septiembre, dispuso a todos los establecimientos la construcción del Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE), con carácter de preventivo frente a la emergencia sanitaria por el covid-19, señaló la subsecretaria de la Zona 9 (Quito), Yolanda Villalba.



Ella recordó que la incorporación a la fase -denominada por el Ministerio- Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos en pilotaje es voluntaria y con bfocalizados.



Desde la Subsecretaría se indicó que además de los dos Sek Internacional Quito y Valles y el Pachamama, han presentado planes pilotos el EMDI School, Einstein, Alemán, Engling y seis centros fiscales rurales del Distrito.



Hugo Iñiguez, rector del EMDI School, adelantó que el jueves 22 de octubre esperan recibir la autorización del COE nacional para volver a clases presenciales con el 30% del alumnado, el 4 de noviembre, luego del feriado. Sus padres de familia contestaron una encuesta en línea, así supieron cuántos estaban interesados en retornar a las instalaciones.



“Algunos padres ya están trabajando fuera de casa y sus hijos se quedan solos. El mayor interés está entre los representantes de alumnos de inicial a básica; los más grandes son autónomos y pueden conectarse sin ayuda”, dijo.



También aclaró que el resto de alumnos, la mayoría que seguirá estudiando desde su hogar, accederá a las mismas clases que sus compañeros.



En el Einstein también esperan la autorización, para arrancar con su plan piloto. En sus paralelos, hay entre 18 y 22 estudiantes. Por lo que sin problemas ubicarán, con suficiente distancia a quienes asistan. Planean no tener más de 12 chicos en cada salón.



Los 20 planteles municipales, en donde hay 22 000 alumnos y 1 800 maestros, también están trabajando en sus PICE.



Verónica Flores, directora de Gestión, precisó que el 5% de ellos no accede a conectividad. Por lo que los docentes trabajan a través de WhatsApp y teléfono fijo.



Hasta el pasado miércoles cada plantel entregó a su distrito los nombres del equipo gestor, compuesto por autoridades, padres, estudiantes y vecinos del sector en el que se ubica. Flores recordó que los alumnos, según los lineamientos del Ministerio, no están obligados a volver si se sienten vulnerables. El PICE es una planificación previa, el equivalente a un plan de riesgos frente a un temblor, etc.