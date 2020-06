Planteles amplían la oferta para el siguiente ciclo lectivo

LEA TAMBIÉN

Sin una vacuna, el único método efectivo contra el covid-19, los alumnos de Sierra y Amazonía empezarán el próximo ciclo escolar en septiembre. Por eso los planteles particulares trabajan en nuevas modalidades de clases, que permitan continuar con la educación en medio de la pandemia.

Mientras el COE Nacional y el Ministerio de Educación emiten las directrices para el retorno progresivo a las aulas, los colegios ya conversan con los padres sobre opciones: presencial (la menos probable), semipresencial y virtual. Además, existe el ‘homeschooling’ o educación desde casa, autorizada desde el 2009.



En acuerdo con las familias -dijo la ministra Monserrat Creamer- los planteles privados podrán ofrecer las modalidades, al pasar a la fase dos, para la cual aún no hay fecha.



En el Liceo del Valle analizarán particularidades de cada familia para determinar quiénes podrían mantenerse en educación a distancia y quiénes necesitarían ir a la escuela.



Para la asistencia presencial -señaló el rector del colegio, Patricio Cevallos- alistan protocolos que garanticen el distanciamiento social y para las clases a distancia afinan los métodos para cumplir con los objetivos pedagógicos.



Planean, por ejemplo, tutorías presenciales una vez a la semana en grupos reducidos.



Frente a la crisis, ese centro hizo ajustes en las pensiones. Esos descuentos se mantendrán el próximo ciclo.



Otros planteles particulares de Quito como el Letort, ISM, Newton y Terranova confirmaron a este Diario que afinan la oferta de modalidades.



En la mayoría de establecimientos se revisan los costos, según las modalidades de estudio escogidas por los padres.



En la ‘nueva normalidad’, que implica uso de mascarillas y distanciamiento social, la Ministra dijo que se dividirá a los paralelos para que en cada aula haya menos estudiantes.



Con la meta de alcanzar el 50% de ocupación por paralelo, en el Terranova diseñan un plan para convertir otros espacios del colegio en aulas. El rector, Gustavo Ramos, adelantó que para ello tienen, por ejemplo, un patio cubierto.



También hay salas de ciencias y auditorios que se usarán como aulas, así como los de arte y música. Entrará en juego, según el rector, la creatividad de los profesores para prever actividades alternadas entre el aula y las áreas exteriores.



Una de las modalidades que tendrán es la semipresencial. La idea es que la mitad de chicos vaya al colegio por un número de días, aún no determinado, mientras el resto trabaja virtualmente desde casa.



La propuesta educativa se llama ‘blended learning’, explica el experto en tecnología y educación Andrés Hermann. Se trata -dice- de un aprendizaje mixto, que combina educación presencial y virtual.



Para aplicar esta propuesta, Hermann sostiene que es importante que los maestros cuenten con métodos para trabajar de forma combinada.



Además -reitera- los colegios deben fortalecer su infraestructura tecnológica.



Para Milton C., padre de familia, la modalidad semipresencial es la que mejor funcionaría para que se cumpla con las medidas de bioseguridad. Hay asignaturas -señala- que se pueden recibir de forma virtual, pero otras son necesariamente presenciales.



Para su hija menor, de 10 años, el padre prefiere que el tiempo en la modalidad virtual sea reducido, ya que puede quedar expuesta a contenidos no apropiados en Internet.



En el veto parcial a la Ley Humanitaria, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, consta que en 30 días a partir de la promulgación de la norma se deberán emitir los reglamentos para la implementación y profundización de la educación en modalidad virtual.



El jueves 11 de junio del 2020, el colegio ISM presentó su oferta de educación 100% ‘online’ para que la cursen alumnos desde cualquier punto del país. Esta modalidad, que se abre para el próximo ciclo, tendrá actividades sincrónicas y asincrónicas, señaló Jenny Vinueza, directora general académica.



La opción es del tipo ‘homeschooling’, en la que -indica Vinueza- se orienta a los padres para que guíen a sus chicos, quienes cuentan con mayor autonomía en el desarrollo de su proceso educativo.



El colegio también ofrecerá la opción semipresencial. Aurora Gargurevich, rectora del ISM, detalló que mientras llegan las disposiciones del COE y el Ministerio, han preparado un plan basado en experiencias de Latinoamérica.



Los paralelos -precisó- se dividirán a la mitad y cada grupo asistirá al plantel durante una semana, mientras el otro estudia virtualmente desde casa.



Para las clases virtuales de secundaria, en algunos colegios particulares unieron dos paralelos, superando los 40 alumnos en una clase. Una madre, que pidió la reserva de su nombre, considera que esto perjudicará a su hija de noveno. “Los maestros se esfuerzan, pero así no se darán cuenta de si los chicos aprenden”.



Las combinación de modalidades implica que el docente prepare estrategias sincrónicas y asincrónicas para clases virtuales y otras para las presenciales, que involucren interacción, dice Paulina Morales, especialista en educación.



Nada está dicho aún. Todo dependerá de acuerdos de las comunidades educativas, padres y colegios, según la Ministra. Añadió que para la implementación del currículo se priorizarán los aprendizajes, con ejercicios en casa y prácticas en laboratorios o debate presencial, cuando se pueda.



El compromiso de los planteles para contar con medidas de bioseguridad es importante. En otros países se ve gran uso de tecnología, para controlar temperatura, desinfectar zapatos y mantener la distancia. Acá también se medirá si hay fiebre, habrá dispensadores de alcohol gel, etc.



Pero estos también analizan su situación económica. Hasta el jueves 11 de junio, la Subsecretaría de Quito recibió cinco solicitudes de cierre de centros particulares debido a la crisis. En esta zona hay 1 287 instituciones, de las cuales 695 son particulares.