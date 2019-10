Los planteles educativos ajustan sus horarios para recuperar las clases

LEA TAMBIÉN

Las risas de los estudiantes y su correteo por los patios volvió a dar vida a la Unidad Educativa Ileana Espinel, en el norte de Guayaquil. Cerca de 1 100 alumnos regresaron a las aulas de este establecimiento público, este martes 15 de octubre de 2019.

"Ya no quería seguir en mi casa", decía Kadella, de segundo de básica, mientras fruncía su ceño como señal de aburrimiento. Esta mañana compartió nuevamente el recreo con sus amigos. 35 niños son parte de salón y solo uno de ellos faltó.



El rector Héctor Álvarez explicó que han planificado varios mecanismos para recuperar el tiempo perdido debido a la paralización que afrontó el país. Por ejemplo, las clases se enfocarán en los contenidos y las tareas y actividades deberán completarse en casa con el apoyo de los representantes.



"Es decir, en una clase de 40 minutos el docente solo se encargará de la clase pura. No se harán trabajos ni actividades en la clase porque algunas tareas autónomas ya se enviaron usando correos electrónicos y los grupos de WhatsApp de los tutores".



Este plantel también aprovechará la semana de exámenes del quimestre, programada entre el 27 y 31 de enero de 2020. Usualmente los alumnos salen más temprano en esos días, pero en esta ocasión se aprovechará la jornada completa.



El Ministerio de Educación anunció los lineamientos para la recuperación de las actividades académicas. En el régimen Costa las instituciones educativas deberán recuperar seis días.



Para esto se establecen tres mecanismos. Los maestros evaluarán las tareas asignadas durante la suspensión de clases, un trabajo que equivaldrá a dos días recuperados. El aprendizaje autónomo en casa durante la suspensión, que equivaldrá a dos días más. Y el aprendizaje presencial, por el que se recuperarán dos días al final del quimestre. En el caso de la Costa las clases se extederán hasta el 3 y 4 de febrero de 2020.



La rectora de la Academia Naval Guayaquil, Gardenia Manyoma, explicó que desde ayer los maestros están evaluando qué tanto cumplieron los alumnos con las tareas encomendadas en estos días. Para quienes no lograron completarla, los docentes trabajarán en el refuerzo escolar durante parte de las horas de Cultura Física.

También analizan los avances que tendrán en las materias hasta los aportes del primer parcial, que serán dentro de dos semanas. "Hemos pensado en manejar estos aportes no como pruebas reglamentarias sino como talleres, porque no podríamos aplicar pruebas considerando que no hemos tenido la frecuencia de clases. Lo que haremos es invertir, porque generalmente el tercer parcial lo manejamos con proyectos y talleres".



La Academia Naval Guayaquil registra 1 276 alumnos en la sección matutina. El ausentismo en este martes no superó el 20%.