4 planes prioritarios en la agenda provincial

Ocho mesas de trabajo acordaron trabajar en cuatro proyectos solicitados para Esmeraldas por 60 organizaciones sociales, gremios de profesionales y transportistas.

Esos organismos están agrupados en un comité de paro, que se formó para presionar al Gobierno y reactivar la economía de la provincia.



La vicepresidenta María Alejandra Vicuña, los directores ministeriales y los dirigentes de las organizaciones conformaron ocho mesas de trabajo para concretar los acuerdos. Se definieron las obras que se ejecutarán en las áreas de salud, vialidad, el puerto, vivienda, educación y contaminación.



Por ejemplo, el 13 de septiembre se contrató la construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la capital provincial para atender a 100 niños por USD 328 900. La obra debe estar terminada el 13 de diciembre. También a fines del mes pasado se transfirieron USD 18,2 millones al Municipio de Esmeraldas para ampliar a cuatro carriles la vía Y de León-Y de Vuelta Larga.



El Comité había pedido que se mejore la red vial estatal, pero de acuerdo con el Gobierno, las carreteras están en buen estado y se han invertido más de USD 23 millones en cinco tramos viales.

En el caso del hospital de segundo nivel del IESS, la construcción está prevista para el primer trimestre del siguiente año, según la oferta de la vicepresidenta Vicuña, quien se reunió en agosto con el Comité, luego de uno de dos intentos de paralización de actividades.



Esa obra, que tendrá 117 camas, demandará una inversión de USD 38,2 millones. Su edificación durará 14 meses.



Para ampliar los servicios del puerto comercial, el gobernador Pablo Hadathy señaló que se invertirán USD 26 millones en dos nuevos proyectos: ampliación y reforzamiento de sus muelles, que costará USD 14 millones y se ejecutará durante dos años.



Un segundo proyecto es la construcción de patios para mejorar el almacenamiento de vehículos y contenedores. Se destinarán USD 12 millones y el patio estará listo en 12 meses; ambos procesos se subirán al portal de compras públicas.

El Gobierno conversa con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) de Esmeraldas, para desarrollar los estudios del proyecto ciudad puerto, para fomentar el turismo con el arribo no solo de buques de cabotaje, sino de cruceros. Aún no se ha definido la fecha de inicio. Con este último son cuatro los proyectos urgentes definidos.



Para la economista Roxana Benítez, de la Universidad Católica, la reactivación económica en Esmeraldas ha sido lenta después del terremoto del 16 de abril del 2016, pese a que se han destinado cerca de USD 200 millones por la Ley de Solidaridad.



El Gobernador explicó que se ha planificado una inversión de USD 32,4 millones de esa Ley para finiquitar la construcción de viviendas. Él informó que el proyecto de las 298 casas para el cantón San Lorenzo está en la etapa precontractual; hay 80 para Rioverde (en etapa precontractual) y 60 viviendas en Atacames, como parte del proyecto de reasentamiento, cuya construcción -sin acabados- tiene un avance del 64%.



De las demandas educativas, el rector de la Universidad Luis Vargas Torres, Girard Vernaza, dijo que una de las exigencias de la academia es la construcción de un campus universitario. El Gobierno se comprometió a apoyar con el proyecto técnico, a través de la Senescyt. Para ello se necesitan USD 46 millones, que serán solicitados a la CAF.



María Luisa Hurtado, directora Distrital de Educación, informó que en el resto del sector se han invertido USD 6 millones en el mantenimiento de 282 instituciones y que hasta finales del año se inaugurará la unidad del Milenio en Chinca (Atacames), con una inversión de USD 9 millones.



Las organizaciones denunciaron afectaciones en la salud de las personas que viven alrededor de la Refinería y pidieron reparaciones.Ante ello, el pro-rector de la PUCE, Aitor Urbina, señaló que es necesario hacer estudios, pero no se tienen los recursos.