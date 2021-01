Planes de candidatos tienen vacíos sobre las reformas al IESS

Reformar la ley de seguridad social y buscar mecanismos de pago de la deuda del Estado son los dos enunciados que más se repiten en los planes de Gobierno de la mayoría de candidatos a la Presidencia.

También hay casos de aspirantes a Carondelet que no dedican ni una línea a mencionar cómo enfrentarán la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



La situación del IESS es frágil. Desde antes de la pandemia, las afiliaciones crecen a un menor ritmo que las jubilaciones. Los aportes de 3 millones de afiliados activos no son suficientes para atender el pago de pensiones y los gastos de salud para 8 millones de beneficiarios. Entre ellos están menores de edad, cuyas atenciones no están financiadas.



A ello se suma la cuantiosa deuda del Estado desde el 2001, que ronda los USD 3 800 millones. Y están los actos de corrupción. Frente a este panorama Gladys Palán, miembro de la mesa de Convergencia por la Seguridad Social, comenta que en los planes de gobierno de los candidatos “no se ve una reforma profunda”.



Palán cree que los cambios legales deberían considerar la actual realidad demográfica del país; lo que obliga a hacer un plan para hacer frente al problema intergeneracional.



Es esencial que quien esté al frente del IESS sea una persona especializada en la materia. “Esto no se ve ahora y no se ha visto en el pasado”, señala.



En 2020, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe que identificó tres nudos críticos del IESS: gobernanza e institucionalidad, cober­tura y calidad de los servicios y sostenibilidad.



Palán remarca que el próximo Gobierno debe establecer con urgencia los mecanismos de pago de la deuda y promover un diálogo amplio para llegar a consensos y redirigir al sistema a un modelo mixto.



“El problema de la deuda es que el Fisco tiene un alto déficit. La reforma a la seguridad social también conlleva una reforma a las finanzas públicas, que deben ser optimizadas para dar preferencia a gastos prioritarios, como es el IESS”.



Algunos candidatos prometen aumentar las pensiones de los jubilados en el mediano plazo, sin tocar las aportaciones. Patricia Borja, analista de seguridad social, recuerda que en el pasado se incorporaron beneficios sin tener el financiamiento correspondiente y ese es uno de los principales problemas que ahora complican al IESS. Es el caso de la atención a los hijos menores de edad de los afiliados.



Ofertas según listado en candidatos2021.cne.gob.ec/



Andrés Arauz: Reforma profunda a favor de los afiliados, cumplir con el aporte estatal, transparentar los cálculos actuariales.



Lucio Gutiérrez: La seguridad social dejará de ser la “caja chica” del Gobierno y tendrá entidades que brinden un servicio eficiente.



Gerson Almeida: Propone inclusión y protección solidaria. La seguridad social pondrá bases para superar brechas laborales y sociales.



Isidro Romero: En su plan no se encuentran propuestas. Verbalmente dijo que impulsará reformas a la administración del IESS.



Carlos Sagñay: Ofrece no subir aportes de afiliados ni el número de años para jubilarse. Dice que revisará las pensiones hacia arriba.



Xavier Hervas: Frenar la intervención estatal hacia los aportes de los afiliados. Universalizar el sistema, dar autonomía a las instituciones.



Pedro Freile: Hacer crecer el número de aportantes bajo los principios de orden y solidaridad para asegurar ­liquidez.



César Montúfar: Reformar la Ley para fortalecer la autonomía. El IESS será administrado por sus afiliados, elegidos en votaciones.



Yaku Pérez: Promover el pago de la deuda del Estado con transferencia o participación del IESS en firmas públicas rentables.



Giovanny Andrade: En los primeros cinco meses de su mandato presentará reformas legales y plan para saldar deuda con el IESS.



Gustavo Larrea: Plan de pagos para saldar la deuda estatal. Fijar medidas de prevención para cubrir las necesidades en el largo plazo.



Guillermo Lasso: Reforma estructural, delegar la administración de hospitales del IESS. Impulsar el empleo y, con él, el acceso al IESS.



Guillermo Celi: Ofrece un manejo honesto e impulsar reformas que den paso a un sistema de capitalización, a partir de un diálogo.



Juan F. Velasco: En su plan no hay propuestas para el IESS. En entrevistas ha dicho que el sistema debe reformarse y ser autónomo.



Paúl Carrasco: Con el cambio en el desarrollo territorial se liberará

presión para el Fisco y quedará liquidez para pagar la deuda al IESS.



Ximena Peña: En su plan de Gobierno propone fortalecer la seguridad social pública e impulsar mecanismos de protección.





‘Una cuenta única de ahorro se debe crear’



Para Patricio Alarcón, titular de la Cámara de Comercio Quito (CCQ), lo más importante es la sostenibilidad del seguro para pagar las pensiones y dar cobertura de salud. Para esto se requiere una reforma en el monto de los aportes. Y se debe contar con una cuenta única de ahorro.



‘Privados podrían manejar pensiones’



Según Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, debe repensarse el sistema y brindar la opción de que privados ofrezcan también servicios de seguridad social. Habría un mejor manejo y cada persona podría elegir quién maneje sus aportes.



‘Facilitar la afiliación de autónomos’



Carlos Castellanos, dirigente de trabajadores y comerciantes autónomos, exige que la primera acción del próximo gobierno sea pagar al seguro social. Y después reformar la ley, para que, entre otras cosas, se facilite la afiliación de los autónomos de acuerdo con sus ingresos.



‘Se debe despolitizar al Seguro Social’



Manuel Muñoz, presidente de los Jubilados, sentencia que mientras la política siga gobernando en el IESS no habrá progreso. El Seguro debe ser manejado por personas que cumplan un perfil técnico y trabajen con honestidad. No ve propuestas serias de los candidatos.