Los planes de candidatos contra la inseguridad con recetas repetidas

Los planteamientos no son nuevos. Son recetas viejas. Los candidatos a la Presidencia de la República plantean, por ejemplo, recurrir a las FF.AA para frenar la violencia.

Esto ya se ha aplicado en diferentes momentos. El 24 de noviembre del 2010, por ejemplo, el Juzgado 22º de Garantías Penales de Pichincha incluso acogió una medida cautelar para que los militares realicen tareas de seguridad.



Desde entonces, las FF.AA. han patrullado las vías según disposición del Ejecutivo.



Los soldados además tienen entre sus tareas permanentes el control de las armas.



Pese a esto, el último informe levantado por el Ministerio de Gobierno (a diciembre del 2020) muestra que el 58% de las muertes violentas perpetradas a escala nacional se comete, por ejemplo, con pistolas, revólveres o similares.



El año pasado cerró en medio de una ola de violencia: 1 361 homicidios en 12 meses. En el 2019 fueron 1 188.



En las provincias de la Costa, las indagaciones mostraron que detrás de todo está una ‘guerra’ entre bandas para control los territorios en donde puedan vender la droga.



El 2021 arrancó con la misma violencia del año pasado. El ataque contra el presentador Efraín Ruales conmocionó al país. El caso se indaga.



Quito también siente la presencia de bandas dedicadas, especialmente, al robo de personas y locales comerciales.



Con base en datos oficiales, agentes dicen que el 58,2% de los 3 229 robos a negocios registrados en el país de enero a octubre del 2020 fue violento.



El investigador de seguridad Ricardo Camacho asegura que las propuestas de los candidatos deben centrarse no solo en el apoyo de las Fuerzas Armadas, sino en otras áreas.



Cita, por ejemplo, la necesidad de separar los ministerios de Gobierno y del Interior, para que se pueda hacer un trabajo concreto, tener una coordinación con el sistema de justicia, refundar el sistema penitenciario, entre otros.

Dice que es importante que se planteen cosas concretas.



Pero entre las propuestas aparece, por ejemplo, la pena de muerte para quienes cometan ilícito o actos violentos.



La Constitución (artículo 66, numeral 1) señala que en el Ecuador no se aplica esa figura. “Se garantiza el derecho a la inviolabilidad de la vida”.



Otros candidatos, en cambio, incluso ofrecen erradicar toda la delincuencia en el país.



Camacho asegura que aquello es imposible de cumplir.



Ofertas según listado en candidatos2021.cne.gob.ec/

Andrés Arauz: Devolverle al país la institucionalidad en materia de seguridad, repotenciar las instituciones encargadas del tema.



Lucio Gutiérrez: Pasado judicial para extranjeros, trabajar en conjunto con la Policía, las FF.AA., organizaciones civiles, GAD y el Gobierno.



Gerson Almeida: Dotar de equipos a la fuerza pública para que responda, poner especial atención a las muertes violentas y frenarlas.



Isidro Romero: Fortalecer las instituciones de seguridad, proponer ley que permita el endurecimiento de penas en varios delitos.



Carlos Sagñay: Endurecer penas para crímenes callejeros y de cuello blanco, erradicar delincuencia, más fuerza contra el crimen.



Xavier Hervas: Reactivar la economía, impulsar leyes que protejan a la Policía, dar tecnología y equipamiento a los uniformados.



Pedro Freile: Reforzar el aparato público de seguridad, dar protección legal a los policías, acercamiento de vecinos y uniformados.



César Montúfar: Fortalecer a los policías, nueva doctrina para que actúen y usen progresivamente la fuerza, respetando los DD.HH.



Yaku Pérez: Prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, garantizar recursos para implementar una ley sobre este tema.



Giovanni Andrade: Revisar el COIP para que los detenidos no salgan con facilidad, dotar de armas a policías, que FF.AA. salgan a las calles.



Gustavo Larrea: Armar a Policía y desarmar al delincuente, realizar operativos permanentes con apoyo de FF.AA., fortalecer las UPC.



Guillermo Lasso: Fortalecer a la Policía y también a las FF.AA. para que controlen las fronteras, crear sistema de seguridad para el campo.



Guillermo Celi: Trabajar en lo preventivo y combativo, desarmar a los delincuentes, fortalecer a la Policía, más escuelas de formación.



Juan F. Velasco: Fortalecer a la Policía con equipos y leyes, para que -con respeto a los DD.HH.- puedan hacer uso progresivo de la fuerza.



Paúl Carrasco: Fortalecer la red antidelincuencial, crear una red entre la Policía, sectores privados y ciudadanos que cuiden su cuadra.



Ximena Peña: Las armas en manos de la Policía y no en manos de los ciudadanos, seguridad jurídica y recursos para los 53 000 agentes.



‘Hay que generar más empleos’



Para el presidente de la Federación de Barrios de Quito, William Basantes, no existe una propuesta clara sobre seguridad integral. Considera que la inseguridad no solo se debe atacar con más policías y militares en las calles; las políticas deben enfocarse en la generación de empleo.



‘Hay ideas regresivas en derechos’



La Alianza de Organizaciones por los DD.HH. dice que hay propuestas “regresivas en derechos”. Para Vivian Idrobo, coordinadora de esta coalición, hay preocupación por propuestas como armar a la población. Ven con preocupación ofrecimientos para endurecer las penas.



‘Mejorar seguridad en circuitos turísticos’



Rafael Martínez, presidente de la Asociación de Operadoras Turísticas, señala que existen propuestas para mejorar la seguridad turística. Señala que es urgente que el próximo presidente erradique la inseguridad de circuitos turísticos, para garantizar la presencia de los visitantes.