Un plan de seguridad vial para reducir los accidentes de tránsito se aplicará en la avenida Simón Bolívar

El objetivo es reducir los accidentes de tránsito y que las personas conduzcan respetando las normativas. Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, anunció que se lanzará un plan de seguridad vial a lo largo de la avenida Simón Bolívar.

La medida se aplicará desde marzo de este 2020. Se eligió esta arteria porque, además de ser la más larga de la capital (va desde Santa Tosa, en el sur, hasta San Antonio de Pichincha, en el norte), es una de las más peligrosas. Según registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en esa vía hubo 515 accidentes en el 2018 mientras que en el 2019 se produjeron 290 siniestros.



La avenida Simón Bolívar también es donde más pérdidas de vidas humanas existen. En el 2018 murieron 29 personas y en el 2019 fueron 30. Ese año también hubo 201 heridos.



La única que la supera en número de accidentes es la Mariscal Sucre (291 en el 2019). Eso se debe, explica Abad, a la velocidad a la que transitan los vehículos. Para llevar a cabo la campaña de seguridad vial se utilizarán recursos de la Secretaría de Movilidad, pero también de la Fundación Bloomberg, de Estados Unidos.



Al momento, están levantando los términos de referencia, pero van a centrarse en los tramos más conflictivos. La idea es posteriormente extender la campaña a otras vías.



También se realizará una georeferenciación de los tramos de mayor accidentabilidad.



La campaña utilizará como pilares los cinco factores de riesgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son el no uso del cinturón de seguridad (tanto para el conductor, copiloto y pasajeros), la no utilización de sillas de retención infantil, no usar el casco homologado, utilizar celular mientras se conduce y no respetar los límites de velocidad. A esto se sumará el conducir en estado etílico.



¿Cómo será el control? Se contará con dos vehículos equipados con radares y otros dispositivos y serán, lo que Abad denomina, unos "orquestadores" de la movilidad (sistema inteligente que recibe en una sola plataforma la información sobre el transporte y el tránsito de la ciudad).



Adicionalmente, se colocarán pantallas de video en todo el recorrido con dos mensajes: uno proactivo y otro de reflexión. Por ejemplo, se analiza la idea de publicar en las pantallas fotos de personas que cumplieron la Ley. Se proyectará la imagen con la frase: tu salvaste una vida. Además, van a colocar un contador de muertos y heridos, donde se indique el número de días que han pasado sin siniestros de tránsito. Y cuando haya un accidente, el contador regresará a cero.



Los conductores que sí cumplan la ley serán premiados. En cambio, para los incumplidos se proyectará la foto de la placa de su vehículo.

Todo depende de cuán rápido se logre implementar el proyecto, pero se espera que pueda lanzarse en marzo.