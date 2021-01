¿Plan piloto de vacunación debe incluir candidatos, expresidentes y titulares de funciones del Estado?

¿Se debe incluir en el plan piloto de vacunación a los candidatos presidenciales, a los expresidentes de la República y a los titulares de otras funciones del Estado, como Asamblea, Judicatura, Fiscalía, Fuerzas Armadas y Policía?

Esa es la propuesta que hizo el Comité de Transparencia del Proceso de Vacunación creado por el Gobierno Nacional y que comenzó a funcionar este lunes 25 de enero de 2021. Para el caso de los postulantes a la Presidencia de la República, considera el pedido por “su alta vulnerabilidad y necesidad nacional de su buen estado de salud”.



El expresidente Alfredo Palacio cree que “no es democrático” incluir en la lista de vacunación inmediata a los exmandatarios. Señala que él es vulnerable, pero “soy vulnerable como muchas otras personas”, por su edad, ya que acaba de cumplir 82 años.



Pero dice que está en buen estado de salud, se cuida mucho, y desde hace dos años desarrolla una investigación sobre deficiencias cardíacas, su especialidad en medicina, en Manta.



“Estaría prejuzgando, pero no me suena muy democrático. Me parece que los ciudadanos no deben tener preferencia por el grado de haber ocupado un cargo público”, comentó Palacio, consultado por este Diario la tarde de este martes 26 de enero de 2021.



¿Por qué tienen que incluirse inmediatamente en el plan? “Es importante para la institucionalidad del país”, responde Carlos Ortega Maldonado, canciller de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) e integrante del comité de vigilancia de plan de vacunación.



Aclara que la propuesta es poner en la lista a los “titulares” de esas instituciones y no a todos sus miembros. “Deben ser inmunizados los titulares de la Fiscal General, el presidente de Legislatura, del Consejo Nacional Electoral, de la Judicatura, los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas”.



Sobre los candidatos presidenciales, explica que “no les podemos decir ‘haga campaña sin salir’, porque tienen que ir a las calles y la población tiene que verlos y escucharlos”.



“Y me dirá ¿por qué los expresidentes? La mayoría es adulto mayor, son altamente vulnerables, y son una reserva intelectual que tiene el país para orientar de alguna manera los procesos”.



Según Ortega, la propuesta no es quitar las vacunas a los médicos que están intubando en los hospitales para dárselas a uno de estos personajes, sino que Ecuador está a las puertas de recibir 76 000 vacunas más y en menos de dos meses, otras 200 000 a 500 000 dosis.



Sobre las críticas, Ortega dice que todo el país se debe sumar a esta causa nacional, en lugar de discutir, ya que no es un tema político sino un tema de salud pública. “Cuando lleguen estas vacunas no vamos a tener cómo ocuparlas inmediatamente si no hemos aplicado este plan piloto, señalando y corrigiendo los errores, para que el proceso de inmunización se logre para todo el país. Quien quiera hacer de esto un tema político, los únicos que perdemos somos el país entero; puede ser un trofeo para alguien bajar al ministro (de Salud) y quien venga ¡va a tener continuidad con los laboratorios y los procesos y protocolos?, encontremos los errores, sancionemos y seguimos adelante”.



El exministro de Salud, Luis Sarrazín, es totalmente contrario a la propuesta. “A nadie, los candidatos no están haciendo nada, solo deben vacunarse al personal que está en primera línea, médicos, enfermeras, intensivistas, los que atienden en primera línea la pandemia”, señala en tono molesto.



Luis Serrano, médico nefrólogo y candidato a asambleísta de Guayas por Pachakutik, considera que primero se debe vacunar a al personal de salud del sector público y privado y luego se puede incluir a otros segmentos.



“Hay que ser racionales. De los 16 candidatos saldrá el próximo presidente de la República, así no nos guste, y es una de las condiciones la estabilidad política del país”.



Señala que no se pueden ver en situaciones médicas cosas negativas. “Por más que un político haya actuado mal, no puedo dejar de atenderlo como médico. Los médicos estamos para atender a criminales y no criminales, ricos y pobres, violadores y asesinos confesos y estamos para atender la salud, por más fastidio o desencanto que pueda existir por las autoridades”.



El presidente del Colegio de Médicos del Guayas, Wilson Tenorio, está de acuerdo que se incluya a los expresidentes porque son vulnerables y a los postulantes porque están expuestos en la campaña electoral.

Pero también que se garantice la vacunación para los médicos de clínicas y consultorios privados, ya que hay muchos profesionales mayores de 60 años que están sufriendo además el síndrome del ‘burn out’ o del agotamiento.