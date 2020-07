El plan de pagos del Gobierno Nacional a los municipios será en tres partes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los USD 82 millones que el Gobierno Nacional acordó pagar a los 221 municipios del país se distribuirán según el tamaño de cada gobierno local. Es decir: pequeños, medianos y grandes.

Así lo explicó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, tras la reunión que mantuvieron con el presidente Lenín Moreno, y los integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Municipalidades del Ecuador (AME). La cita se cumplió la tarde de este miércoles, 29 de julio del 2020 en el Palacio de Gobierno.



De la cantidad acordada, los municipios pequeños recibirán USD 29 millones correspondientes a montos pendientes de marzo, abril, mayo y una parte de junio. Otros USD 34,8 millones se destinarán a los municipios medianos para pagar la deuda de marzo, abril y un 25% de mayo. Y finalmente, USD 18 millones se pagarán a los municipios grandes.



Estos valores son para cubrir los montos restantes por el modelo de equidad territorial. Sobre este rubro, el Ministro de Finanzas también dijo que se analizará hacer un nuevo cálculo de lo que corresponde a cada municipio por este modelo, y que se ajuste a las nuevas condiciones económicas del país.



Según anunció el Ejecutivo a través de un comunicado, “se ha programado, para el próximo mes, el desembolso de una cifra similar”.

El ministro de Finanzas dijo que sobre los recursos pendientes de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), hay un avance para identificar a los municipios con más problemas de liquidez. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



A esta reunión acudieron seis alcaldes que conforman el Comité Ejecutivo de la AME y el presidente de la Regional 5 de este organismo, Edson Alvarado, alcalde de Santa Lucía (Guayas).



Martínez indicó que sobre los recursos pendientes de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), hay un avance para identificar a los municipios con más problemas de liquidez, a los que se les desembolsará en los próximos meses cerca de USD 30 millones.



En el encuentro también estuvo presente el gerente del Banco de Desarrollo, Carlos Julio Jaramillo, con quien se abordó sobre una posible reestructuración de los pagos que no han podido cancelar los municipios por créditos pendientes.



Jaramillo señaló que ha revisado varios puntos como “la moratoria de los créditos que tenían más de 1 300 operaciones, llegando a tener facilidades financieras en medio de la pandemia, por alrededor de USD 90 millones.



Según este organismo, desde el 2017 ha generado operaciones por más de USD 1 000 millones que se han destinado a saneamiento, agua y otros aspectos.



Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga, asistió a la reunión y reconoció que tras la caída del precio de petróleo se redujeron los ingresos para el Estado. “Hoy tenemos que hacer un honor a la necesidad y articular entre todas las autoridades”.



Luego de la reunión con el Primer Mandatario los integrantes del Comité Ejecutivo de la AME mantuvieron una nueva sesión para analizar los alcances del acuerdo.



Raúl Delgado, alcalde de Paute y presidente de la AME, fue parte de la comitiva que asistió a esta reunión e indicó que el acuerdo no representa un aporte para cubrir todas las deudas que tienen los municipios. “USD 82 millones en nada nos podrá casi ayudar para la deuda enorme que ya superó los USD 1 000 millones”.



Según Delgado, los alcaldes y el Ejecutivo tendrán una nueva reunión la próxima semana en Guayaquil (Guayas) para ver nuevas posibilidades de pago. Para el mes de agosto, afirmó, les ofrecieron el pago de otros USD 80 millones si es que el país recibe más ingresos.



“Hemos dejado de hacer contratación pública. Hemos tratado de sobrevivir. No nos alcanza para absolutamente nada. La iliquidez se va a sentir enormemente”, enfatizó Delgado.