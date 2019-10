El plan contra la ‘insurgencia’ será diseñado en el Comando Conjunto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luego de que el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, hablara de ‘insurgencia’ en el país, este martes 22 de octubre del 2019 se conoció que el Comando Conjunto de FF.AA. (Comaco) estará al frente del diseño de un plan para enfrentar estos hechos.

Esa instancia militar, la más alta entre los soldados, conformará un equipo multidisciplinario para esa tarea. La estrategia que se diseñe deberá responder a la directiva que la semana pasada dispuso el Ministro de Defensa.



El Secretario de Estado garantizó los recursos para la instrucción y el entrenamiento de los militares para el “manejo de las situaciones de crisis”.



El general (r) Paco Moncayo, excomandante de las FF.AA., señaló que hay dos tipos de planes que diseñan los militares una vez que reciben las directivas. El primero es de largo plazo. En este se planifican las capacidades institucionales y operativas para enfrentar las amenazas detectadas. El otro, de corto plazo, busca enfrentar una crisis sobre hechos que no estuvieron previstos.



Jarrín dijo haber participado en una comisión al Reino Unido para ver cómo se maneja la respuesta ante esos eventos.



Otro grupo de oficiales no solo viajó a España e Israel, sino también a Estados Unidos. La idea fue constatar el sistema de atención a emergencias que contemplan posibles ataques armados, terrorismo, desastres naturales, etc.



“El Comando Conjunto es el ente que planifica, realiza el plan, le presenta al Ministro de Defensa para que lo conozca y apruebe”, señaló Moncayo.



Una vez que la estrategia militar contra la insurgencia sea aprobada en el Ministerio de Defensa, el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. realizará los planes para las unidades operativas con misiones concretas y detalladas.



De acuerdo con las normas internas, en la planificación actuarán soldados de las tres ramas de las FF.AA.: Fuerza naval, Ejército y Fuerza Aérea.



Los comandantes de esas ramas, a su vez, emitirán órdenes de operaciones a sus unidades y estas deben ser cumplidas de inmediato por el personal.



Esta planificación militar se produce luego de las violentas manifestaciones que se registraron en Ecuador en contra de las medidas económicas.



El general Roque Moreira, quien durante las protestas manejó las Fuerzas Armadas, sostuvo que el sistema de Inteligencia militar está en un proceso de fortalecimiento, porque “fue debilitado en el anterior gobierno”. “El sistema de Inteligencia militar no fue fortalecido y preparado para estos últimos escenarios”, aseguró el oficial a este Diario.



Actualmente, el Comando Conjunto es manejado por el general Luis Lara Jaramillo, un oficial de las Fuerzas Especiales (boina roja) que fue ascendido a general de División el pasado 5 de julio del 2019.