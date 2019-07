Siobhan Morden: ‘Plan económico prevé fuerte ajustes hasta el 2021’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Siobhan Morden, estratega de renta fija para la región

del broker de inversiones Amherst Pierpont Securities

¿Cómo ven los inversionistas la situación de la economía ecuatoriana?

Hay optimismo del programa con el FMI y la determinación del gobierno de presidente Lenín Moreno para hacer los ajustes necesarios para atraer inversión y hacer crecer la economía.



El riesgo país bajó con el acuerdo con el FMI, pero actualmente bordea los 599 puntos, que es aún alto. ¿A qué se debe?



El riesgo país sigue alto por la historia de ‘default’ serial (Ndlr: cesación consecutiva de pagos de la deuda pública). Ecuador es uno de los países de América Latina con un ‘track record’ (balance histórico) de no cancelar la deuda por mal manejo económico y falta de voluntad de pagar. También es una etapa temprana para valorar la probabilidad de éxito del programa con el FMI. Si hubiera una ruptura con el FMI habrá estrés de liquidez y en la búsqueda de fuentes alternativas de crédito para pagar sus deberes fiscales.



¿Cuáles son los mayores riesgos que ven los inversionistas sobre la economía ecuatoriana?

En el corto plazo el riesgo más importante es la calidad de ajuste fiscal y la voluntad real de cortar los salarios públicos y los bienes y servicios. No hay mucha flexibilidad fiscal para hacer más recortes en los gastos de capital y obra pública. La disciplina fiscal es clave. También hay interés en valorar la calidad de la reforma tributaria y laboral. Hay que presentar esos ajustes normativos antes de la fecha límite, que es octubre próximo. La reforma estructural es necesaria para mejorar la competitividad y atraer inversión doméstica y extranjera. Lo difícil en el mediano plazo es transferir el énfasis de la economía desde el sector público al sector privado.



¿Las medidas tomadas dan una señal clara del rumbo que quiere tomar el Ecuador?



Hemos visto muy buenas señales, pero aún es temprano y hay metas difíciles de cumplir.



¿Qué destaca de las medidas que ha tomado el Gobierno en este año?



El estilo de gobernar es muy distinto, con una apertura de comunicación y un equipo económico técnico que tiene diálogo con el sector privado para mejorar las condiciones de inversión, especialmente en los sectores estratégicos de minería y petróleo.



¿Qué medidas faltan para reducir el costo del endeudamiento?



Éxito con el programa económico con el FMI.



¿Para cuándo el mercado espera una emisión de bonos de Ecuador, ya que el país todavía no cubre todas sus necesidades de financiamiento de este año?



No hay expectativas de emisión de bonos para el financiamiento. Las necesidades del financiamiento están cubiertas con el sector oficial. Si hay emisiones sería por la recompra de deuda para mejorar el servicio de la deuda.



¿En cuánto ayudó la recompra de bonos 2020 a mejorar el perfil de Ecuador frente a los inversionistas externos?



La recompra ha reducido las necesidades de financiamiento del año entrante y también provee una buena señal de voluntad de pagar su deuda.



Para los inversionistas, ¿cuánto pesa la coyuntura argentina al momento de evaluar los riesgos de colocar capital en Ecuador?



Argentina y Ecuador tienen estatus de ‘benchmark’ (comparadores) indexados para los inversionistas y ambos tienen calificación de riesgo B por parte de las agencias. Por estas similitudes, hay mucha comparación de valor relativo entre ambos. Ecuador se beneficia de un ‘sweet spot’ (punto de apoyo) de la etapa inicial del programa, debido a la buena voluntad de Ecuador y el FMI. Sin embargo, será más complicado en el segundo semestre del año cuando hay que presentar las reformas estructurales y se encuentra menos flexibilidad fiscal de recortar gastos de capital.



¿Qué tan fuerte ven los inversionistas al Gobierno para lograr la aprobación de las reformas estructurales (tributarias y laborales) acordadas con el FMI en la Asamblea?

Para cualquier gobierno con apoyo minoritario en la Asamblea Nacional sería un desafío lograr consensos. Sin embargo, hay comprensión dentro de los partidos políticos de la importancia de las reformas estructurales y tal vez es posible un acuerdo para lograr la estabilidad económica si hay expectativas de una transición política. El Ejecutivo tiene también flexibilidad para legislar por la vía del carácter de económico urgente.



¿El gradualismo económico que está aplicando el Gobierno es una buena señal para los inversionistas en el exterior?



Los inversionistas prefieren paquetazos (‘shock therapy’) tras el fracaso del gradualismo en Argentina. El programa económico de Ecuador no representa gradualismo, ya que contempla un ajuste fiscal fuerte de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2019 y el 2021 que requiere de una voluntad de largo plazo para lograr la buscada reforma estructural.



Experiencia

Ha laborado en Jefferies y RBS como Jefe de Estrategia de América Latina en mercados locales y externos. También ha trabajado para firmas como ABN Amro. Se especializa en países que entran o salen de la crisis económica. Tiene una maestría en la U. de Nueva York.