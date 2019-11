El plan de dragado del río Guayas incluirá un análisis en otras cinco provincias

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El dragado del río Guayas empezará a inicios del 2020. Esa es la meta que plantea el prefecto Carlos Luis Morales, a través de la creación de la Empresa Pública Provincial de Dragas (Draguayas EP). “En diciembre subiremos el estudio. La empresa pública se ha declarado en sesión permanente para cumplir con los tiempos establecidos”, aseguró.

Pero el proyecto no solo se enfocará en la extracción del islote El Palmar, formado en la desembocadura de los ríos Daule y Babahoyo por el arrastre de sedimentos. También incluirá un análisis aguas arriba, para analizar posibles medidas de control.



“Este no es una tema de la provincia, es un tema de Estado. Porque todo lo que viene de partes de arriba, como Chimborazo, Cañar, Bolívar, que se juntan con Manabí y Los Ríos en la parte más baja, todo lo recogemos acá”, dijo el prefecto. Por ello no descartó integrar una mancomunidad con esas cinco prefecturas.



El proceso para concretar los trabajos en este importante caudal ha pasado por varios tropiezos. En el 2016 el exprefecto Jimmy Jairala anunció la adjudicación de los trabajos a una firma estatal china. Sin embargo, no se concretó.



En abril de 2018 se firmó un nuevo contrato con el Servicio de Dragas de la Armada, para remover los sedimentos y depositarlos en terrenos en el cantón Durán. El monto previsto era de USD 58,8 millones. Este proceso se diluyó tras una serie de recursos legales que impulsó Morales en septiembre pasado para terminar con el contrato.



Con el paso del tiempo la sedimentación ha ido en aumento. Los estudios de hace dos años hablaban de 4,5 millones de metros cúbicos. Morales calcula que, actualmente, el islote y otras formaciones aledañas concentran al menos 11 millones de metros cúbicos.



“Estamos haciendo un estudio integral. Antes solo se planteaba desaparecer el islote, ¿y el resto? ¿Y en dos años no creen se iba a volver a acumular nuevamente el sedimento? ¿Por qué el estudio no decía que hay que encauzar el río o que, a lo mejor, hay que amurallar el islote para encauzar el río? Todo eso lo indicará el estudio”.



El prefecto aún no da el presupuesto de la obra, pero asegura que será menor al monto propuesto por la anterior gestión.

Draguayas EP nació con un presupuesto de cerca de USD 300 000. Su coordinación está a cargo de los alcaldes de los cantones Daule y Marcelino Maridueña. Además se incorporarán tres técnicos.