‘10 camas, 10 días, 10 vidas’, el plan de desintoxicación de drogas que se aplica en Guayaquil

El tratamiento se aplica en el área de desintoxicación y rehabilitación del Hospital Bicentenario. El espacio fue inaugurado este miércoles 26 de agosto de 2020 por el Municipio de Guayaquil y es parte del programa Por un futuro sin drogas.

‘10 camas, 10 días, 10 vidas’ es la consigna del plan piloto que está en marcha. Actualmente, 10 jóvenes reciben medicación en una sala de internación y luego continuarán con una terapia de forma ambulatoria.



Julieta Sagnay, directora del programa, explica el sitio cuenta con tres consultorios para atención psicológica, una sala de terapia grupal donde darán sesiones todos los miércoles, una sala para terapias familiares y se incorporará al equipo una terapista ocupacional y un psicopedagogo.



Por Un Futuro sin Drogas comenzó en agosto de 2019. En un año ha registrado 4 965 atenciones y 2 200 jóvenes se mantienen en proceso de recuperación, con atenciones ambulatorias y terapias. El consumo de la droga H es la principal problemática en la ciudad.



“La drogadicción es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Pero hay chicos que lograron salir adelante: Andrés es comerciante, Anahí es estudiante de Psicología y ahora son acompañantes terapéuticos que nos muestran que esto funciona”, dijo la alcaldesa Cynthia Viteri durante la inauguración.



Lenin, otro de los jóvenes en recuperación, lleva dos años alejado de las drogas. “Entendí que, si bien no me puedo curar, me puedo tratar. Me han enseñado cómo superar mi problema; hoy quiero vivir la vida que vale la pena vivir”, dijo frente a parte de sus compañeros del grupo de rehabilitación.

El programa atiende de forma gratuita en los centros de atención municipal, ubicados en zonas populares como Pascuales, Zumar, Fertisa y ahora en el Hospital Bicentenario. Las consultas son ambulatorias, en el horario de 08:30 a 16:00.