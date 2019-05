Álvaro Guzmán: ‘La fabricación de placas sigue siendo muy artesanal’

LEA TAMBIÉN

¿Por qué en el país faltan placas para vehículos?

La fábrica de placas que tiene la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es la misma fábrica que dejó la antigua Dirección Nacional de Tránsito, cuando esta tenía competencia en la fabricación de placas. Es decir, desde el 2008 nunca se hizo una modernización.

¿Nunca se modernizó?

La fabricación de las placas sigue siendo muy, muy artesanal, casi, casi, cien por ciento manual. Mire, nosotros recibimos las latas en blanco y hacemos el repujado y el posterior tinturado.



¿Por qué no se moderniza la fábrica si el retraso en la entrega de las láminas es recurrente?

No puedo responder por administraciones pasadas. Sin embargo, la realidad es que nunca se hizo nada por mejorar los procesos. Hay que entender que no es un proceso sencillo. Son 25 pasos los que debe cumplir la ANT, antes de fabricar una placa. Entonces, primero toma tiempo todo el proceso y luego la fabricación en sí toma otro tiempo.



¿Qué hacer por ahora?

En el 2018 pudimos entregar placas que venían rezagadas desde el 2016. Entregamos 2016, 2017 y parte del 2018. Ahora volvemos a tener un rezago, pero ya es mucho menor a los que se venía acumulando. Tenemos un rezago de 105 000 placas hasta el 31 de marzo del 2019.



Pero esto no significa que se haya modernizado la fábrica.

No. ¿Qué es lo que queremos hacer para solucionar este tema de manera inmediata? Poder comprar en Ecuador las placas ya con del repujado listo y en la Agencia solo hacer el tinturado, porque eso varía de acuerdo a si es transporte comercial o particular.



¿Entonces la solución es entregar la tarea a una empresa privada o que la fábrica se modernice?

La modernización es una alternativa, pero eso ya requiere una inversión elevada, que ahorita el país no está en condiciones de hacer.

En definitiva, ¿no se va a modernizar la fábrica?

Por ahora no.



¿Qué se va a hacer?

Poder comprar las placas con el repujado listo. Con eso solo entrego al usuario y no tengo que hacer todo el proceso de fabricación. Pero la fábrica no es que desaparece, la mantenemos, pero para placas que se han perdido o para duplicados. Entonces estamos viendo que los costos de las compras beneficien a la ANT y al Estado. Venimos trabajando con el Sercop, para que este proceso sea los más transparente posible.



¿Cuándo habrá soluciones definitivas?

Por el momento, lo que hemos hecho es duplicar la capacidad de la fábrica trabajando en dos turnos y más o menos en 90 días ponernos al día. Sobre lo otro, de la mano con Sercop estamos trabajando para poder hacer una licitación de compra de las placas repujadas. Lo que queremos es que dentro del siguiente trimestre tengamos esto listo.



¿El país tendrá una solución en el siguiente trimestre?

Exactamente



Ahora, ¿se ha analizado la entrega de placas? Hay quejas por la centralización en Quito.

La ventaja que tenemos es que si centralizamos podemos hacer compras mayores y con eso podemos reducir los costos y de esa manera se beneficia todo el país. En cambio, un municipio pequeño no va poder tener nunca esa capacidad de compra y beneficio.



¿Cuál es el riesgo de que un vehículo circule con una placa impresa en un simple papel?

Tratamos de reducir los riesgos al máximo. Los entes de control, en los Municipios, tienen que ejecutar los planes para los respectivos controles del tránsito.



Incluso hay el riesgo de que las bandas delincuenciales alteren las placas impresas en papel y no se las pueda identificar.

Esto no es un tema solo de la placa. Eso se puede alterar en cualquier momento. El que va a querer delinquir va a delinquir de cualquier manera. Pero estamos trabajando en el Sistema Integrado de Registro de Tránsito del Ecuador. Esto permitirá que los procesos de la ANT, incluida la entrega de placas, sean más eficientes y expeditos.