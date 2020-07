¿Qué placas circulan este sábado 25 y domingo 26 de julio y cuáles son las actividades permitidas en Quito?

LEA TAMBIÉN

Las reuniones sociales, celebraciones de graduación, fiestas de cumpleaños... están prohibidas en Quito y, desde este fin de semana, por decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, en 14 provincias de Ecuador, por la expansión del covid-19.

Las intendencias de Policía efectúan operativos sorpresa y atienden denuncias ciudadanas para intervenir en ese tipo de encuentros en casas, locales o al aire libre y emitir sanciones. Esa es una de las prohibiciones vigentes en localidades con semáforo amarillo de Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La sanción por incumplimiento es económica, desde USD 100.



¿Cómo será la circulación vehicular este fin de semana?



La restricción de movilidad de vehículos en los cantones con semáforo amarillo contempla un calendario fijo para los sábados: este día solo circulan los automotores con placas terminadas en número par y en cero (placas 2, 4, 6, 8 y 0 transitan libremente martes, jueves y sábado).



Eso significa que los automotores con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) serán sancionados, siempre, los sábados; solo pueden transitar los lunes, miércoles y viernes.



Sin embargo, el COE Nacional estableció un esquema alternado de circulación para los domingos en las localidades con el semáforo amarillo. Así, dispuso que las placas impares circulen los domingos 5 y 19 de julio, y que las placas pares lo hagan los domingos 12 y 26 de julio.



Con esa resolución, este fin de semana (sábado 25 y domingo 26) solo están autorizados a movilizarse los vehículos con placas pares (2, 4, 6, 8 y 0, sábado, por calendario, y domingo, por alternancia).



Los vehículos con placas impares podrán volver a las calles el lunes 27 de julio.



¿Qué actividades están permitidas?



El COE Nacional autorizó reuniones con hasta 25 personas en espacios cerrados en los cantones con el semáforo amarillo; la medida se aplica en ciudades como Guayaquil, que celebra sus 485 años de fundación. Pero no se aplica para cantones como Quito, Esmeraldas, Santo Domingo, Tulcán, Ibarra, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda, Azogues, Cuenca, Loja, Macas, Zamora... donde están prohibidas las reuniones sociales de todo tipo y número de personas (14 provincias con restricciones). Asimismo, no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público.



En los cantones en amarillo el COE Nacional autorizó actividades comerciales y de recreación con medidas de bioseguridad. Los centros comerciales y restaurantes pueden recibir clientes hasta el 50% de su aforo; en Quito está permitido hasta el 30% del aforo.



También está abierta la atención al público en mercados, con medidas de bioseguridad. En Quito hay un protocolo: solo un integrante por familia puede realizar compras; personas que pertenecen a grupos vulnerables como adultos mayores, niños o mujeres embarazadas no pueden ingresar; no se permite tocar los productos mientras realiza las compras; es obligatorio el uso de mascarilla.



Asimismo, con el semáforo amarillo, las salas de cines (en los cantones donde ya están habilitados estos establecimientos) están autorizadas por el COE con el 30% de su aforo; excepto en Quito, donde sigue prohibido este servicio.



Las actividades en parques y espacios recreativos también han sido aprobadas en estos cantones, pero siempre que se desarrollen de forma individual o en grupos pequeños de familias que vivan en la misma casa, y que se respeten dos medidas: uso de mascarilla y distanciamiento de al menos dos metros con terceras personas.



Taxis, buses, vehículos de carga



En los cantones con semáforo rojo está prohibido el tránsito vehicular los sábados y domingos. En semáforo verde pueden circular todos los días, pero alternando placas pares e impares.



Con el semáforo amarillo, los taxis (convencionales o ejecutivos), transporte mixto y de carga liviana pueden circular este fin de semana sin restricción de placa, al igual que el transporte institucional.



En Quito no hay servicio de transporte urbano (buses) este domingo; el transporte interprovincial sigue suspendido en el Distrito.



Toque de queda diferenciado en 14 provincias



La circulación de automotores particulares debe respetar el horario de toque de queda establecido para cada color del semáforo. Para el semáforo amarillo es es de 23:00 a 05:00; excepto en Quito y en los cantones de las 14 provincias con nuevas restricciones, donde el toque de queda rige de 21:00 a 05:00.

En los cantones con el semáforo rojo el toque de queda empieza a las 18:00 y termina a las 05:00 (fin de semana sin autos); mientras que en los cantones con semáforo verde ya no hay toque de queda.