¿Qué placas podrán circular en Quito este lunes 7 de diciembre del 2020?

A diferencia del feriado del mes de noviembre, este lunes 7 de diciembre del 2020 la movilidad no será libre en las calles de la capital. El Municipio lo anunció como parte de las medidas que se implementan en Quito para frenar los contagios de covid-19.

Cuando el cabildo anunció la medida Hoy Circula, que rige en la capital tras el fin del estado de excepción, había asegurado que durante los días festivos no habría restricciones de movilidad acordes al último dígito de la placa de los vehículos particulares.



Por ello, durante los cuatro días que duró el feriado por el Día de los Difuntos y la independencia de Cuenca, todos los automóviles pudieron circular libremente en las calles de Quito. Este asueto se extendió desde el sábado 1 hasta el martes 3 de noviembre del 2020.



Para este lunes 7 de diciembre del 2020, las reglas cambiarán en las calles de la capital y no se aplicará la excepción que previamente se había señalado para los feriados. Es decir, en materia de tránsito, este lunes 7 de diciembre del 2020 será como cualquier otro lunes desde que se implementó el plan Hoy Circula en Quito.



Por lo tanto, este lunes, día al que se trasladó el feriado por las fiestas de Quito, solo podrán transitar en las calles de la capital automóviles con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).



¿Habrá libre circulación luego de las 20:00?

El Municipio de Quito anunció a finales del mes de octubre una flexibilización en la medida Hoy Circula que empezó a regir en la capital luego del feriado de noviembre. Esta permite que hasta las 06:00 y luego de las 20:00, los vehículos puedan circular por las calles sin restricción de lunes a jueves.



Sin embargo, la Secretaría de Movilidad anunció que las restricciones se aplicarán durante las 24 horas. Es decir, los automóviles con placas pares no podrán circular este lunes 7 de diciembre a ninguna hora del día.

La AMT señaló que los infractores de la medida se enfrentarán a una multa del 50% de una Remuneración Básica Unificada (RBU), es decir USD 200, y la retención por cinco días de su automotor.