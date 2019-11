Pionyang replica a Trump y dice que no quiere más ‘cumbres infructuosas’

LEA TAMBIÉN

Corea del Norte respondió hoy, lunes 18 de noviembre del 2019, al presidente estadounidense, Donald Trump, que no le interesa celebrar más "cumbres infructuosas" entre los líderes de ambos países e instó de nuevo a EE.UU. a que abandone su "política hostil" si quiere que el diálogo avance.

"Ya no nos interesan semejantes cumbres infructuosas", explicó, en un comunicado publicado hoy lunes por la agencia estatal KCNA, Kim Kye-gwan, ex vicecanciller y una de las figuras de peso del régimen en cuanto a diplomacia y al programa nuclear de Pionyang.



Las duras palabras de Kim responden a un mensaje en la red social Twitter publicado el domingo por Trump en el que instaba a Corea del Norte a "actuar deprisa y cerrar un trato" después de que el Pentágono anunciara horas antes la cancelación de maniobras militares con Seúl para favorecer el proceso diplomático.



"¡Nos vemos pronto!", decía Trump al final del texto.



Kim destacó que las tres cumbres celebradas entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, apenas han logrado ninguna mejora en la relación bilateral y acusó a Washington de hacer creer al público de que se están produciendo avances en torno a la desnuclearización de la península.



"No le vamos a dar al presidente estadounidense nada con lo que presumir sin obtener nada a cambio, y necesitamos obtener un precio justo a cambio de todo lo que el presidente Trump ha presumido de haber logrado por su cuenta ", afirmó Kim en el comunicado.



El funcionario norcoreano insistió también en que EE.UU. debe terminar con su "política hostil" hacia Corea del Norte si quiere que el diálogo siga vivo.



La cancelación de maniobras anunciada ayer pretende dar impulso al proceso de desnuclearización, que está bloqueado desde la fracasada cumbre de febrero en Hanói, donde Washington consideró insuficiente la oferta de Pionyang referente al desmantelamiento de sus activos nucleares y se negó a levantar sanciones económicas.



Ambas partes celebraron una reunión de trabajo en octubre en Estocolmo, pero el encuentro cerró con los norcoreanos acusando a Washington de no ofertar nada nuevo y de mantener activa la mencionada "política hostil".



Corea del Norte ha insistido en que la Casa Blanca tiene de plazo hasta fin de año para variar sus propuestas y los expertos creen que no de haber avances, el régimen podría realizar nuevos ensayos de armas, especialmente de misiles de alcance intermedio, a partir de Enero.