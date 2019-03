Piñera asegura que Unasur fracasó 'por exceso de ideologismo y burocracia'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó este sábado que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), formado por Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela, más otras 5 naciones que han suspendido su participación por tiempo indefinido, fracasó por "exceso de ideologismo y burocracia".

El mandatario publicó un mensaje en sus redes sociales para enfatizar que "hace más de 5 años que los presidentes de América del Sur no nos reunimos. Unasur fracasó por exceso de ideologismo y burocracia", recalcó.



Piñera salió así al paso para referirse a las críticas dirigidas a la primera reunión que sostendrá en Chile, el próximo viernes, el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina Prosur.



Los reproches fueron reiterados, a través de una declaración pública, por el Foro Permanente de Política Exterior, que conforman 26 personalidades de la centroizquierda chilena.



"Prosur es una proposición inconsulta, sin trabajo preparatorio y hecha de un día para otro. Es una simple ocurrencia. Sus efectos serán negativos, no solo por la improvisación sino porque representan un ejemplo más de una mala práctica latinoamericana: crear organizaciones para luego suprimirlas con el pretexto que no funcionan", expresaron a través de un comunicado.



Entre ellos se incluyen a los excancilleres José Miguel Insulza, Mariano Fernández y Juan Gabriel Valdés y también políticos como Isabel Allende, Sergio Bitar, Francisco Huenchumilla, Ana Lía Uriarte y Pedro Felipe Ramírez, quienes advirtieron que hay "improvisación" en la idea del mandatario chileno y reivindicaron los logros de Unasur.



El presidente Piñera señaló que Prosur es "un foro sin ideología ni burocracia, para que todos los países democráticos de América del Sur, podamos dialogar, coordinarnos, colaborar y hacer escuchar nuestra voz".



Para el próximo viernes está confirmada la visita de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; Colombia, Iván Duque; Ecuador, Lenín Moreno; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Perú, Martín Vizcarra; y el líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se adjudicó las competencias del Ejecutivo de ese país.