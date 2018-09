Piñera dice que Iglesia chilena sabe que se equivocó en temas abusos sexuales

LEA TAMBIÉN

El presidente Sebastián Piñera afirmó hoy, 18 de septiembre del 2018, al término de la celebración del tedeum ecuménico celebrado en Santiago con motivo de las Fiestas Patrias que la Iglesia Católica chilena "sabe mejor que nadie" que se equivocó en relación a los abusos sexuales que afectan a esa institución.

"Con respecto a los que reclaman por los abusos que se han cometido en nuestra Iglesia, yo creo que la propia Iglesia sabe, mejor que nadie, que se equivocó", recalcó el mandatario ante la consulta de los periodistas.



El presidente agregó que espera "que la Iglesia de nuestro país pueda no solamente enfrentar, sino que también superar los tiempos oscuros que vivió cuando se cometieron tantos abusos sexuales contra nuestros niños y nuestros jóvenes".



Piñera señaló que los chilenos no tienen que quedarse atrapados en las mismas divisiones y querellas del pasado.



"Nuestra generación no tiene derecho a traspasar a nuestros hijos y a nuestros nietos los mismos odios, las mismas querellas que tanto nos dividieron y tanto daño nos causaron en el pasado", añadió.



En esta misma línea, el presidente del Senado, Carlos Montes, señaló el término del acto ecuménico que "obviamente que tiene que haber un saneamiento. La Iglesia está reconociendo, falta sin duda más reflexión, más profundidad y más medidas porque esto no puede continuar", apostilló.



Dijo que también fue clarísimo el llamado a acoger a los miles de inmigrantes que han llegado a Chile.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, afirmó que lo de hoy fue un acto republicano de todos los credos, no solo de la Iglesia católica.



"Claramente siempre es importante pedir disculpas a las víctimas de abuso. Creo que hay un largo camino por recorrer, no solo son disculpas, sino que la Justicia para que nunca más ocurran esos casos en Chile", agregó la legisladora.



En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que le pareció muy positivo el discurso del monje benedictino Benito Rodríguez.



"Es una señal bastante significativa que hayan escogido un sacerdote con estas características para hablar el día de hoy. Creo que lo hizo con la perspectiva y profundidad que un tema de esta envergadura necesita", agregó.



Recordó que esta es la peor crisis que ha tenido en la historia la Iglesia chilena y que si no se hacen cambios radicales no se va a salir adelante.



Mientras se leía la homilía, Roxana Miranda, dirigente de la Asociación de Deudores Habitacionales (Andha Chile) y excandidata presidencial, y otra representantes de la misma organización fueron detenidas por Carabineros tras protestar al interior de la Catedral Metropolitana de Santiago.



También afuera del templo hubo protestas, esta vez de los detractores de la Ley de Identidad de Género, que anteriormente también habían protestado en el Tedeum evangélico.



La Cámara de Diputados aprobó el pasado 12 de septiembre el proyecto de Ley de Identidad de Género que permite el cambio de nombre y sexo para mayores de 18 años y de menores entre 14 y 18 con autorización de los padres o tutores legales.



Para los analistas, el Tedeum ecuménico de este año, que marcó los 218 años de Independencia de la nación austral, se realizó en medio de la peor crisis que haya sufrido la Iglesia católica chilena en los últimos 40 años.



Actualmente hay 119 causas abiertas por la presunta comisión de delitos sexuales por parte de personas relacionadas con la Iglesia católica, según información de Fiscalía Nacional de Chile.

En esos casos actualmente en marcha son 167 las personas imputadas y 178 las víctimas cuantificadas en todas estas investigaciones, según el catastro de casos existentes que hizo público hace un mes el Ministerio Público.

Además, entre el total de víctimas, 79 de ellas eran menores en el momento en el que ocurrieron los hechos