Pilotos y copilotos estaban distraídos y 'hablaban del coronavirus' cuando se accidentaron en Pakistán, dice Ministro

El accidente de un Airbus A320 en el sur de Pakistán en mayo, en el que murieron 97 personas, se debió a la “negligencia” de los pilotos, que mostraron un “exceso de confianza”, y de los controladores aéreos, afirmó el miércoles 24 de junio del 2020 el Ministro de Aviación.

“Hubo negligencia por ambas partes”, dijo Ghulam Sarwar Khan, al presentar un primer informe sobre el reciente accidente ante el Parlamento.



“El piloto ignoró las instrucciones de los controladores aéreos, quienes por su parte no informaron de los daños” que un primer intento de aterrizaje había provocado en el avión de la aerolínea PIA, explicó.



Durante todo el aterrizaje el piloto y el copiloto “no estaban concentrados e iban hablando del coronavirus. Sus familias se habían visto afectadas y hablaban de eso”, dijo Khan, basándose en el contenido de las cajas negras del avión analizadas en Francia.



“Cuando el piloto llegó al punto de aterrizaje, la torre de control le dijo 'están demasiado altos, deben bajar'. El piloto escuchó el mensaje y dijo: 'me las arreglaré'. Y volvió a hablar del coronavirus”, afirmó el Ministro, lamentando un “exceso de confianza” y una falta de “concentración”.



El avión intentó aterrizar una vez, los motores tocaron el suelo en tres ocasiones y tuvo que volver a tomar altura al no lograrlo, según el responsable.

Según el informe, los pilotos y operadores aéreos no estaban concentrados cuando el avión perdió los motores y se estrelló contra un barrio residencial en Pakistán. Foto: AFP



En aquel momento, la torre de control “debería haber informado a los pilotos que sus motores habían resultado dañados en el intento de aterrizaje y que se había visto fuego saliendo de los motores, pero no lo hizo”, prosiguió el Ministro.



El avión se estrelló finalmente en una zona residencial y 97 de las 99 personas que iban a bordo murieron.



Una grabación, que fue autentificada después del accidente por un portavoz de PIA, mostró que el piloto había enviado un mensaje desesperado a la torre de control diciendo: “Hemos perdido los motores”.



El A320 de Pakistan International Airlines realizaba un vuelo entre Lahore et Karachi.